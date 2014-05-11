انتظارات باشگاه از کرانچار در فصل آینده / دلیل به توافق نرسیدن با برانکو

مهرزاد خلیلیان، در خصوص دلایل تمدید قرارداد باشگاه سپاهان با زلاتکو کرانچار و انتظاراتی که از وی در لیگ چهاردهم وجود دارد، به خبرنگار مهر گفت: ما برای انتخاب سرمربی سپاهان در لیگ چهاردهم گزینه های مختلفی را برروی میز داشتیم اما پس از بررسی های مختلفی که در هیات مدیره باشگاه انجام دادیم و پارامترهای مختلفی از جمله مسئله اقتصادی را در نظر گرفتیم در نهایت به این جمع بندی رسیدیم که قرارداد زلاتکو کرانچار را تمدید کنیم ضمن اینکه در این خصوص حتی با سبحانی مدیرعامل کارخانه فولاد مبارکه سپاهان نیز مشورت کردیم.

وی در همین خصوص افزود: برخی از گزینه های ما در گذشته افتخارات خوبی کسب کرده بودند اما طی سال های اخیر موفقیتی نداشتند همانطور که گفتم با توجه به شرایط اقتصادی که در جامعه و بویژه فوتبال کشور وجود دارد مبلغ قرارداد سرمربی نیز یکی از فاکتورهای مهم مد نظر ما بود ضمن اینکه اخلاق مداری کرانچار و نگاه حرفه ای که وی به فوتبال دارد باعث شده بازیکنان تیم نیز با شرایط حرفه ای خود را تطبیق دهند. البته نباید فراموش کنیم بازیکنان تاثیرگذاری که در جریان نیم فصل اول از تیم جدا شدند و مصدومیت هایی که برای برخی دیگر از آنها پیش امد باعث شد که تیم ضربات زیادی بخورد به طوریکه برخی کارشناسان معتقد بودند اگر این اتفاقات برای هر تیمی غیر از سپاهان می افتاد به لیگ یک سقوط می کرد.

مدیرعامل باشگاه سپاهان تاکید کرد: با وجود ناکامی هایی که تیم در کسب نتیجه در جام ها و لیگ های مختلف داشت اما تاکید کرانچار بر جوانگرایی در تیم و معرفی پدیده های جدید، سیاستی بود که کاملا بر سیاست های باشگاه تطبیق داشت که این موضوع نیز در تمدید قرارداد با وی تاثیرزیادی داشت و در صورت تغییر کرانچار به ناچار شاهد تغییرات زیادی در سطح تیم نیز بودیم که در نهایت تیم از این موضوع ضربه می خورد.

وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به ناکامی تیم سپاهان در جام های مختلف در فصل گذشته، خواسته شما از این مربی کروات چه بوده، تاکید کرد: خواسته ما از کرانچار این است که به پروسه جوانگرایی و میدان دادن به جوانان در تیم ادامه دهد ضمن اینکه کسب یک جام در رقابت های لیگ حذفی و یا لیگ برتر جزء خواسته های باشگاه و هواداران است.

خلیلیان در پاسخ به این پرسش که چرا با برانکو ایوانکوویچ به توافق نرسیدید، گفتک برانکو یکی از گزینه های ما برای هدایت تیم سپاهان بود و ما حتی به طور غیر مستقیم با وی مذاکراتی نیز داشتیم اما این مربی کروات به ما اعلام کرد که می خواهد در لیگ قطر مربیگری کرده و رقم قرارداد وی نیز حدود یک میلیون دلار است.