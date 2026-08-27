علم الهدی:پیشگامی در عرصه اجتماعی رسالت امروز آزادگان است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سیداحمد علمالهدی در دیدار صمیمانه با جمعی از آزادگان دفاع مقدس، با اشاره به مجاهدتها و رنجهای آزادگان در دوران اسارت، اظهار کرد: شما از عزیزانی هستید که در شمار سربازان امام زمان(عج) قرار دارید و تا پایان عمر در خدمت آن حضرت، بهترین سعادت و توفیق را خواهید داشت.
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی ادامه داد: خوشا به سعادت شما که به چنین درجه و مقامی رسیدهاید؛ سختیها گذشت و تمام شد، اما این مقام و درجه برای شما باقی میماند و هم برای دنیا و هم برای عاقبت شما منشأ خیر خواهد بود. و مرتب مشمول عنایات خود حضرت خواهید بود و این عنایات، نهتنها شما، بلکه عزیزان، خانواده و همه کسان شما را نیز دربرخواهد گرفت.
وی با تأکید بر اینکه باید جایگاه آزادگان در شرایط امروز کشور مورد توجه قرار گیرد، گفت: آنچه باید مورد توجه قرار دهیم این است که شما زحمت کشیدید و امروز در این شرایط، صاحب این قصه شما هستید. ما امروز به این نقطه رسیدهایم، زیرا زحمات، رنجها و مقاومتهای شما بود که کشور را به جایی رساند که امروز در برابر قدرتهای مستکبر دنیا ایستادهایم و بر آنان مسلط میشویم.
علم الهدی تصریح کرد: روزی چهار بعثی آمدند و بخش عظیمی از کشور را اشغال کردند. شما قدمبهقدم زجر کشیدید، رنج دیدید و شهید دادیم؛ شما نیز آن همه سختی، اسارت و رنج را تحمل کردید و قدمبهقدم و وجببهوجب کشور را از آنان پس گرفتید. آن روز ما اسیر چند بعثی مزدور بودیم و این همه مصیبت را تحمل کردیم، اما امروز با دنیای کفر و استکبار در حال جنگ هستیم و قدرت ما از آن روز تا امروز به این حد رسیده است.
مقاومت آزادگان؛ پشتوانه اقتدار امروز کشور
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی خاطرنشان کرد: طرف مقابل ما آمریکا است؛ همان آمریکایی که در آن روز به صدام چراغ سبز نشان داد و زمینهساز آن همه جنایت علیه ما شد و بزرگترین مظالم صدام و بعثیها بر ما تحمیل شد. امروز خود آمریکا با ما درگیر شده و در مقابل ما ذلیل شده و در حال شکست است. این، از آثار زحمات شما و از آثار مقاومت شماست؛ اگر آن مقاومتها و زحمات نبود، ما از آن روز به امروز نمیرسیدیم.
وی افزود: امروز قدرت ما به جایی رسیده است که موشکها و پهپادهای ما دنیا را متحیر کرده و ما استکبار را به این ذلت کشاندهایم. اگر مقاومت و ایستادگیهای شما نبود، ما به اینجا نمیرسیدیم. خود وجود مقدس امام زمان(عج) نیز که عنایت میفرمایند، امروز در کنار ما هستند و همه اینها با عنایات حضرت است؛ این عنایات نیز به برکت همان مقاومتها و ایمان شماست.
علم الهدی اظهار کرد: ایمان و مقاومت شما باعث شده است توجه حضرت بیشتر شود و ما را از آن قدرت به این قدرت امروز برسانند. همین امروز نیز حضرت در حال کمک به ما هستند و اینها همه برکات مقاومت و مجاهدت شماست.
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی ادامه داد: بنابراین امروز معتقدم شما عزیزان باید با یک بینش دیگر و با یک احساس مسئولیت فوقالعاده در میدان حاضر شوید؛ چون صاحبخانه شمایید، شما بودید که این روز را به وجود آوردید و حالا که این روز را به وجود آوردهاید، باید بایستید و از آن دفاع کنید.
وی گفت: اکنون اگر یکی از شما عزیزان پای کار بایستد، چه از نظر مردم، چه از نظر دستگاه امنیتی و چه از نظر تشکیلات نظامی، این ایستادگی بسیار اثرگذار است. حضور شما در میان مردم تأثیر دارد. وقتی شما به مردم بگویید «ما در راه انقلاب سختی کشیدیم»، این سخن در مردم و بهویژه جوانان بسیار اثرگذار خواهد بود. شما باید در این قضیه بایستید، افراد را به حضور در عرصه دعوت و مردم را برای حضور در میدان تشویق کنید.
علمالهدی با اشاره به تجربه دوران دفاع مقدس بیان کرد: خدا لطف میکند و برخلاف مصلحت ما چیزی اجرا نمیشود. در دوران دفاع مقدس نیز همین شرایط را داشتیم. دوران سیاهی و تلخی زمان بنیصدر را در ابتدای جنگ پشت سر گذاشتیم. پس از آن نیز رهبر شهید انقلاب در رأس امور و در جایگاه ریاستجمهوری بودند، اما طبق قانون اساسی اختیارات نخستوزیر بود و دولت در اختیار ایشان قرار نداشت و ایشان مصائب فراوانی را تحمل کردند.
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی افزود: اگر کسی بتواند مشکلاتی را که رهبر شهید انقلاب در دوران ریاستجمهوری داشتند بررسی کند، متوجه خواهد شد که این مشکلات چندین برابر مشکلات تمام دوران رهبری ایشان بود. مظلومیتها و رنجهایی که ایشان در آن دوران تحمل کردند، عمدتاً به مسئله دفاع مقدس مربوط میشد. تشکیلات دولتی که در اختیار ایشان نبود، نمیخواست این وضعیت ادامه پیدا کند.
وی ادامه داد: هر زمان در سازمان ملل حرکتی انجام میشد یا دولتهای منطقه اظهار میکردند که میخواهند غرامت بدهند و جنگ را تمام کنند یا میانجیگری صورت میگرفت، آنان با قدرت به دنبال این مسئله میرفتند، اما کسی که در برابر این روند ایستاده بود، خود رهبر شهید انقلاب بودند. ایشان محکم و استوار ایستادگی میکردند و اجازه نمیدادند مسئله به امام راحل منتقل شود؛ زیرا میدیدند اگر امام در این قضیه هزینه شوند، با همه مصیبتهایی که تحمل کردهاند، ممکن است قضیه به پایان نرسد.
علمالهدی با اشاره به مجاهدتهای آزادگان گفت: با وجود تمام این مسائل، مجاهدتها، حضور در عرصه، ایستادگیها و مقاومتهای شما موجب شد آنچه شما میخواستید محقق شود. امروز نیز اگر شما در صحنه باشید، آنچه شما بخواهید محقق خواهد شد. در واقع، عامل توجه و عنایات امام زمان(عج) و خداوند متعال به ما در شرایط کنونی، شما هستید.
نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی تصریح کرد: شما جایگاه و موقعیتی در خدمت حضرت دارید و محبوبیت دارید. حضرت عنایت میکنند و وقتی خود شما در صحنه باشید، من معتقدم باید زمام کار را در دست بگیرید، بهویژه در مسائل اجتماعی و مسائل مربوط به مردم؛ چراکه دستگاههای نظامی شرایط دیگری دارند، اما تشکیلات مردمی در اختیار شماست.
در پایان این دیدار نیز از حضور و همراهی آزادگان قدردانی شد و بر ضرورت استمرار فعالیتها و حضور آنان در عرصههای اجتماعی و فرهنگی تأکید شد.
شایان ذکر است؛ در ابتدای این دیدار، جمعی از آزادگان و رزمندگان دفاع مقدس به بیان خاطرات و تجربههای خود از دوران اسارت پرداختند.
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