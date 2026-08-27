به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو روز بعدازظهر پنجشنبه در حاشیه افتتاح چند پروژه روستایی استان قم در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با هفته دولت، مجموعه‌ای از طرح‌های عمرانی و خدماتی در بخش مرکزی شهرستان قم و شهر قنوات به بهره‌برداری رسید که مجموع اعتبارات این پروژه‌ها به حدود ۶۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.

وی با اشاره به تنوع طرح‌های افتتاح‌شده افزود: این پروژه‌ها بخش‌های مختلفی از نیازهای زیرساختی و خدماتی مردم را پوشش می‌دهد و در حوزه‌هایی همچون آبرسانی، گازرسانی، ساخت مسجد و مدرسه، بهسازی روستاها، توسعه ارتباطات و اجرای طرح‌های عمرانی به اجرا درآمده است.



استاندار قم ادامه داد: در شهر قنوات نیز طرح‌های متعددی از جمله تجهیز و نوسازی ماشین‌آلات شهرداری، توسعه فضاهای ورزشی و اجرای پروژه‌های عمرانی و بهسازی معابر مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.



بهنام‌جو با تأکید بر تداوم فعالیت‌های عمرانی استان بیان کرد: شرایط حساس کنونی و جنگ با دشمن موجب توقف روند توسعه قم نشده و با همراهی مردم، دستگاه‌های اجرایی، خیرین و سایر مجموعه‌های دلسوز، اجرای پروژه‌های مورد نیاز همچنان دنبال می‌شود.



وی خاطرنشان کرد: مجموعه اقدامات انجام‌شده نشان می‌دهد خدمت‌رسانی و توسعه زیرساخت‌ها در نقاط مختلف استان با جدیت ادامه دارد و تلاش می‌شود نیازهای مناطق مختلف متناسب با ظرفیت و شرایط آنها مورد توجه قرار گیرد.



حتی روستاهای کم‌جمعیت نیز خدمات می‌گیرند



استاندار قم با اشاره به توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق روستایی گفت: یکی از نمونه‌های توجه به توزیع عادلانه خدمات، اجرای فیبر نوری در روستایی با جمعیتی کمتر از ۲۰ خانوار است که نشان می‌دهد ارائه خدمات زیرساختی صرفاً به مناطق پرجمعیت محدود نشده است.



بهنام‌جو افزود: توسعه زیرساخت‌ها در مناطق کم‌جمعیت نیز مورد توجه قرار دارد و روستاهای کوچک می‌توانند از خدمات و امکانات مورد نیاز برخوردار شوند.



وی با اشاره به وضعیت توسعه روستایی در قم اظهار کرد: استان قم در حوزه خدمت‌رسانی به روستاها در زمره استان‌های پیشرو کشور قرار دارد و بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، در شاخص بهبود فضای روستایی نیز جایگاه نخست کشور را کسب کرده است.



استاندار قم ادامه داد: توسعه روستاها تنها به اجرای پروژه‌های عمرانی محدود نمی‌شود و مجموعه‌ای از خدمات و زیرساخت‌ها باید در کنار یکدیگر قرار گیرد تا شرایط مناسب‌تری برای زندگی مردم در این مناطق فراهم شود.



بهنام‌جو تصریح کرد: استمرار این روند می‌تواند زمینه بهره‌مندی بیشتر روستاها از امکانات و خدمات مورد نیاز را فراهم کند و نگاه توسعه‌ای استان را به سمت پوشش متوازن مناطق مختلف هدایت کند.



توسعه زیرساخت‌های روستایی به ماندگاری جمعیت کمک می‌کند



وی با اشاره به آثار توسعه زیرساختی در روستاهای قم گفت: نتیجه اقدامات انجام‌شده را می‌توان در وضعیت جمعیتی برخی روستاهای استان مشاهده کرد و امروز در بعضی مناطق نه تنها شاهد خالی‌شدن روستاها نیستیم، بلکه مهاجرت معکوس نیز شکل گرفته است.



استاندار قم افزود: فراهم‌شدن امکانات و زیرساخت‌های مناسب می‌تواند در ماندگاری جمعیت روستایی مؤثر باشد و زمینه را برای ادامه زندگی خانواده‌ها در محل سکونت خود تقویت کند.



بهنام‌جو با تأکید بر ضرورت استمرار حمایت‌ها بیان کرد: برای تثبیت جمعیت در روستاها باید در کنار توسعه زیرساخت‌ها، موضوع اشتغال پایدار نیز با جدیت دنبال شود تا مردم از نظر اقتصادی نیز امکان ماندگاری و فعالیت در روستاها را داشته باشند.



وی خاطرنشان کرد: توسعه متوازن روستایی زمانی می‌تواند به نتیجه مطلوب برسد که زیرساخت‌های مورد نیاز مردم در کنار فرصت‌های اشتغال و فعالیت اقتصادی فراهم شود.



اشتغال پایدار محور توسعه روستاها می‌شود



استاندار قم با تأکید بر اهمیت تثبیت جمعیت روستایی اظهار کرد: ماندگاری مردم در روستاها علاوه بر آثار اقتصادی و اجتماعی، از منظر امنیتی نیز دارای اهمیت است و توزیع متوازن جمعیت در مناطق مختلف استان یک ظرفیت ارزشمند به شمار می‌رود.



بهنام‌جو ادامه داد: حمایت از روستاها باید به گونه‌ای دنبال شود که ضمن ارتقای سطح خدمات و امکانات، زمینه ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار نیز فراهم شود و جمعیت روستایی بتواند آینده خود را در همان مناطق دنبال کند.



وی افزود: تقویت زیرساخت‌ها و حمایت از اشتغال پایدار دو مؤلفه مهم در مسیر توسعه روستایی هستند و تداوم این اقدامات می‌تواند به بهبود شرایط زندگی و خدمت‌رسانی در روستاهای استان کمک کند.



استاندار قم با اشاره به استمرار برنامه‌های توسعه‌ای استان گفت: حمایت از توسعه روستاها و ایجاد زمینه‌های اشتغال پایدار با جدیت دنبال خواهد شد تا روند بهبود شرایط زندگی و ارائه خدمات در مناطق روستایی قم ادامه پیدا کند.



بهنام‌جو تأکید کرد: همراهی مردم، مدیران دستگاه‌های اجرایی، خیرین و سایر مجموعه‌های مؤثر، پشتوانه اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی است و این همکاری در ادامه مسیر توسعه استان نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.