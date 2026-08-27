به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس صالحی عصر پنجشنبه در اجلاسیه «تبیین شخصیت پیامبر اعظم(ص) از منظر صحیفه سجادیه»، با گرامیداشت یاد امام خمینی(ره)، رهبر معظم انقلاب، شهدای انقلاب، دفاع مقدس، مقاومت و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اظهار کرد: در آستانه میلاد پیامبر اعظم(ص) قرار داریم و ماه ربیع در مناسبات مسلمانان با پیامبر رحمت، ماهی ویژه و تاریخی است.
وی افزود: زندگی پیامبر اعظم(ص) سه مقطع مهم میلاد، بعثت و هجرت دارد که هرکدام نقطه عطفی در تاریخ بشریت به شمار میرود. هجرت پیامبر(ص) نیز نقطه آغاز جامعهسازی و تمدنسازی اسلامی بود.
ربیع، ماه پیوند با پیامبر رحمت
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ارتباط ماه ربیع با میلاد و هجرت پیامبر(ص) گفت: امسال که سالگرد ویژهای از میلاد پیامبر اعظم(ص) است، شایسته است این مناسبت را هم در اقامه شعائر و هم در حوزه معرفتی و وجودی بیش از پیش گرامی بداریم.
صالحی ادامه داد: انتخاب موضوع پیوند شخصیت پیامبر اعظم(ص) با صحیفه سجادیه برای این اجلاسیه، انتخابی شایسته است؛ چراکه ارتباط صحیفه با پیامبر(ص) و معارف نبوی، بسیار عمیقتر از آن است که تنها به دعای دوم صحیفه محدود شود.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در زمینه معرفی صحیفه سجادیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی تصریح کرد: باید در کنار توجه به داشتههای خود، مسیر طیشده در این حوزه را نیز ببینیم. امروز صحیفه سجادیه به زبانهای مختلف ترجمه شده و آثار متعدد و گستردهای در حوزه شرح و معرفی آن تولید شده است.
صحیفه سجادیه؛ ظرفیتی برای گفتوگو با ادیان
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صحیفه سجادیه را یکی از ظرفیتهای مهم جمهوری اسلامی برای گفتوگو با پیروان ادیان مختلف دانست و گفت: با تمام وجود میتوانیم به صحیفه سجادیه به عنوان یکی از میراثهای ارزشمند معرفتی خود افتخار کنیم.
صالحی افزود: وقتی ترجمهای از یک دعای صحیفه سجادیه را در اختیار یک مسیحی، یهودی، بودایی یا هندو قرار میدهیم، مخاطب میتواند با مفاهیم انسانی و معنوی آن ارتباط برقرار کند؛ این ظرفیت بزرگی برای گفتوگوی بین ادیان است.
وی با اشاره به ویژگیهای معرفتی صحیفه سجادیه اظهار کرد: صحیفه را میتوان به نوعی فرآوریشده از معارف قرآن و کلام اهل بیت(ع) دانست که در قالب زبان دعا و مناجات، مفاهیم عمیق را به جان مخاطب منتقل میکند.
جامعهسازی در صحیفه با زبان دعا
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی از ویژگیهای مهم صحیفه سجادیه را ظرفیت آن برای جامعهسازی عنوان کرد و گفت: در صحیفه، جامعهسازی از طریق ترکیب معارف در زبان دعا و مناجات صورت میگیرد؛ بدون آنکه مخاطب در برابر یک سخن رسمی و تعلیمی قرار گیرد.
صالحی ادامه داد: در زبان تعلیمی، انسان گاهی در برابر آموزهها گارد میگیرد و پذیرش مفاهیم زمانبر میشود، اما در زبان مناجات، مفاهیم بهصورت تدریجی و غیرمستقیم وارد جان انسان میشوند.
وی با اشاره به مضامین اجتماعی صحیفه سجادیه گفت: در صحیفه، تنها بر نماز و روزه تأکید نشده، بلکه عدالت، عدالتگستری، کنترل خشم، جذب افراد فاصلهگرفته از جامعه و کاهش شکاف میان مسلمانان نیز مورد توجه قرار گرفته است.
صالحی افزود: هنر جامعه اسلامی این نیست که افراد را از خود دور کند، بلکه باید تلاش کند کسانی را که از جامعه فاصله گرفتهاند، جذب کند و فاصلهها را کاهش دهد. همچنین در روابط اجتماعی باید خوبیها برجسته و عیبها تا حد امکان پوشانده شود.
صحیفه؛ فرصتی برای انسانسازی نسل جدید
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر ضرورت فعالتر شدن ظرفیت صحیفه سجادیه گفت: کار کردن و فعال شدن در حوزه صحیفه، بخشی از جامعهسازی اسلامی است و انتخاب یک روز به عنوان روز صحیفه سجادیه و طرح پایتخت صحیفه نیز با همین نگاه دنبال میشود.
وی خاطرنشان کرد: برای نسل جدید، صحیفه سجادیه میتواند یکی از مسیرهای غیرمستقیم و مؤثر تربیتی و نسلسازی باشد و باید تلاش کنیم این میراث ارزشمند را به یک مدل انسانسازی و تربیت فرهنگی تبدیل کنیم.
صالحی در پایان ابراز امیدواری کرد: به برکت ایام میلاد پیامبر اعظم(ص) و مجالسی که به نام و زبان آل محمد(ص) شکل میگیرد، بتوانیم در کنار یکدیگر دشمنان مردم را ناکام کنیم و برای حل مشکلات داخلی کشور گامبهگام پیش برویم.
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