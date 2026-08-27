مدیرکل بنیاد مسکن بوشهر: استانداردها در تولید مصالح رعایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند بعد از ظهر پنجشنبه با حضور در کارگاه تولید شن و ماسه و قطعات بتنی این نهاد در شهر دالکی شهرستان دشتستان، ضمن بازدید از خطوط مختلف تولید، بر رعایت استانداردهای فنی و کیفی، افزایش ظرفیت تولید و تسریع در تأمین مصالح مورد نیاز پروژه‌های عمرانی و خانه امید تأکید کرد.

تأکید مدیرکل بنیاد مسکن بوشهر در جریان این بازدید با حضور در بخش‌های مختلف کارگاه، روند تولید شن و ماسه و قطعات بتنی، تجهیزات و ظرفیت‌های موجود را مورد بررسی قرار داد و در جریان آخرین وضعیت فعالیت این مجموعه قرار گرفت.

وی، با اشاره به اهمیت تأمین به‌موقع مصالح ساختمانی در اجرای پروژه‌های عمرانی، اظهار کرد: ارتقای کیفیت مصالح و افزایش توان تولیدی کارگاه‌ها نقش مهمی در کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز و شتاب‌بخشی به اجرای طرح‌های عمرانی و مسکن دارد.

وی بر ضرورت رعایت دقیق استانداردهای فنی و کنترل مستمر کیفیت محصولات تولیدی تأکید کرد و افزود: برنامه‌ریزی برای افزایش ظرفیت تولید، مدیریت هزینه‌ها و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود باید با جدیت دنبال شود.

برومند، خاطرنشان کرد: تقویت واحدهای تولید مصالح بنیاد مسکن در استان بوشهر، علاوه بر کمک به تأمین نیاز پروژه‌های عمرانی و مسکن، می‌تواند در کاهش هزینه‌های تمام‌شده و تسریع روند اجرای طرح‌ها، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار، مؤثر باشد.