جشنواره سیزدهم رادیو رسما آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره سیزدهم رادیو و پنجمین اجلاس جهانی صدا ساعت 21 شامگاه امروز شنبه بیستم کار خود را با حضور محمدحسین صوفی معاون صدا، حسن تقدس نژاد معاون اداری و مالی، بهروز رضوي نژاد دبير جشنواره سيزدهم، مدیران شبکه های رادیویی، برنامه سازان و گویندگان رادیو و اهالی رسانه در مرکز همایش های بین المللی سازمان صدا و سیما آغاز کرد.

در ادامه در حالی که نور را از تالار گرفته بودند، جایگاه امیر نوری و رحمان نظام اسلامی از گویندگان پیشکسوت رادیو روشن شد و آنها ابیاتی از جمله «ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد» را قرائت کردند، سپس فردی میکروفن را به معاون صدا رساند و جایگاه او روشن شد و گفت: بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند متعال و استعانت از روح مقدس شهدا جشنواره سیزدهم رادیو و پنجمین اجلاس جهانی صدا را آغاز می کنیم.

پس از این نماهنگی با صدای احسان خواجه امیری پخش شد و فاطمه آل عباس از گویندگان رادیو اجرای برنامه را آغاز کرد و پس از آن صدیقه کیانفر با همراهی یکی دیگر از گویندگان رادیو اجرای نمایشی درباره رادیو رات برعهده گرفتند.