استفاده از پنج حالت انسان در مجسمه میدان 12 فروردین سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ضیاء الدینی شنبه شب در جلسه کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر سنندج که یکی از دستورکارهای آن مربوط به نصب مجسمه صلح این هنرمند نام آور کردستانی در میدان 12 فروردین این شهر بود، گفت: بر خلاف روال کاری خود تاکنون پیشنهاد ساخت و نصب دو مجسمه را در سنندج به مسئولان داده ام.

وی یکی از این پیشنهادات خود را مربوط به المان میدان 12 فروردین که در ورودی شهر سنندج واقع شده ذکر کرد، و اظهار داشت: المان موجود میدان 12 فروردین کاری غیر هنری است و از آنجا که این میدان هم ورودی شهر است وجود چنین المانی در شان و منزلت مردم فرهنگ دوست این شهر نبوده و نیست.

وی ادامه داد: ذهنیت هایی هم که مردم سایر نقاط کشور از کردستان و شهر سنندج دارند بر خلاف واقعیت ماهوی مردم این دیار است لذا با توجه به این مهم و موارد ذکر شده نصب مجسمه ای با مفهموم صلح و آشتی را پیشنهاد کردم.

این هنرمند برجسته کردستانی با اشاره به اینکه ماکت مجسمه صلح را دو سال پیش ساخته است، بیان کرد: ایرادهایی از لحاظ تعداد حالتهای انسانی موجود در این مجسمه از سوی مسئولان گرفته شد و با توافق با آنها تعداد حالت انسان در این مجسمه را به پنج حالت کاهش دادم.

ضیاءالدینی با بیان اینکه ساخت چنین مجسمه ای به طور معمول سه سال زمان خواهد برد ، ادامه داد: در صورت مهیا بودن تمامی شرایط می توانم این مجسمه را ظرف یک سال بسازم.

وی با اشاره به اینکه وسعت میدان تعیین کننده ارتفاع مجسمه هاست، اظهار داشت: با توجه به بررسی های صورت گرفته، مجسمه صلح در هشت متر ارتفاع ساخته می شود.

وی در رابطه با جنس مصالح و ماندگاری مجسمه نیز بیان کرد: از مصالحی که برای ساخت مجسمه آزادی سنندج که در ارتفاعی حدود 6 متر و وزن 12 تن روی دایره ای 50 سانتی متری ساخته و نصب کردم، استفاده می کنم.

این هنرمند کردستانی اعلام کرد: مجسمه آزادی از سال 72 تاکنون در میدان آزادی شهر سنندج نصب شده و تاکنونی حتی یک ترک مویی هم در آن ایجاد نشده است.