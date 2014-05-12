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۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۶:۲۲

سرقت هزینه درمان پیرمرد بازنشسته

سرقت هزینه درمان پیرمرد بازنشسته

کیف قاپ موتورسوار کیف حاوی پول درمان پیرمرد بازنشسته را سرقت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 15 دوشنبه پیرمرد بازنشسته ای پس از گرفتن هزینه درمانش از ساختمان بیمه در خیابان نجات اللهی خارج شد که موتورسواری کیف او را قاپید و فرار کرد.

با داد و فریاد های پیرمرد چند نفر از اهالی به دنبال سارق دویده اما او با موتورسیکلت تند روی خود از محل گریخت.

با اعلام موضوع تیم کلانتری در محل حاضر شده و تحقیقات برای دستگیری سارق را آغاز کردند.

پیرمرد در حالی که دچار شوک شده بود گفت: امروز هزینه درمانم را از بیمه دریافت کرده بودم که سارق مرا زیر نظر گرفته و پس از خروج از ساختمان بیمه کیفم را سرقت کرد.

کد مطلب 2290540

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