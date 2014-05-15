راهكارهاي مناسبي براي حل مشكلات قشم خواهيم داشت

به گزارش خبرنگار مهر، خانم عزت كمال زاده عباسي عصر چهارشنبه در آئين تكريم از فرماندار سابق و معارفه فرماندار جديد شهرستان قشم با بيان اينكه مشكلات شهرستان قشم را بررسي كرده و نسبت به آن آگاهي دارم، اظهار داشت: وظيفه ما پيدا كردن راهكار براي مشكلات است و بنده نيز تلاش كرده ام تا راهكارهاي مناسبي را براي رفع مشكلات شهرستان قشم داشته باشم.

وي ادامه داد: در خصوص موضوع منطقه آزاد اگر مشكلات قانوني وجود دارد بايد راهكاري براي حل آن انديشيده شود تا مردم دچار مشكل نشوند.

فرماندار قشم افزود: وجود منطقه آزاد يكي از نعمات براي جزيره قشم است هرچند شايد آنگونه در ابتدا تصور مي شد هنوز شاهد رشد و توسعه قشم نبوده ايم.

كمال زاده تصريح كرد: اميدواريم با برنامه هاي خوبي كه دولت دارد، بتوانيم مشكلات شهرستان قشم در زمينه هاي مختلف را رفع كنيم و در اين راستا از پيشنهادات سازنده نيز استقبال خواهيم كرد.