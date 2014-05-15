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۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۹:۲۵

فرماندار جديد قشم:

راهكارهاي مناسبي براي حل مشكلات قشم خواهيم داشت

راهكارهاي مناسبي براي حل مشكلات قشم خواهيم داشت

قشم - خبرگزاري مهر: فرماندار جديد قشم گفت: تلاش كرده ام تا راهكارهاي مناسبي را براي رفع مشكلات شهرستان قشم داشته باشم.

به گزارش خبرنگار مهر، خانم عزت كمال زاده عباسي عصر چهارشنبه در آئين تكريم از فرماندار سابق و معارفه فرماندار جديد شهرستان قشم با بيان اينكه مشكلات شهرستان قشم را بررسي كرده و نسبت به آن آگاهي دارم، اظهار داشت: وظيفه ما پيدا كردن راهكار براي مشكلات است و بنده نيز تلاش كرده ام تا راهكارهاي مناسبي را براي رفع مشكلات شهرستان قشم داشته باشم.

وي ادامه داد: در خصوص موضوع منطقه آزاد اگر مشكلات قانوني وجود دارد بايد راهكاري براي حل آن انديشيده شود تا مردم دچار مشكل نشوند.

فرماندار قشم افزود: وجود منطقه آزاد يكي از نعمات براي جزيره قشم است هرچند شايد آنگونه در ابتدا تصور مي شد هنوز شاهد رشد و توسعه قشم نبوده ايم.

كمال زاده تصريح كرد: اميدواريم با برنامه هاي خوبي كه دولت دارد، بتوانيم مشكلات شهرستان قشم در زمينه هاي مختلف را رفع كنيم و در اين راستا از پيشنهادات سازنده نيز استقبال خواهيم كرد.

کد مطلب 2291674

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