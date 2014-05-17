به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بهاره چوگان به خاطر شیوع یک نوع ویروس تا اطلاع ثانوی برگزار نخواهد شد. به همین منظور قرار بود طی روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته رقابتهای جام گابریک برگزار شود که این مسابقات به زمان دیگری موکول شد.

حجت‌الله دهخدایی دبیر فدراسیون چوگان در این باره به خبرنگار مهر، گفت: سازمان دامپزشکی در این باره به ما اطلاع داد که یک ویروس خطرناک در بین اسب‌ها شیوع پیدا کرده و به همین منظور برگزاری بازی‌ها را منتفی اعلام کرده ایم.

وی افزود: بر اساس اعلام سازمان دامپزشکی دوره این ویروس 21 روزه است که فکر می‌کنم تا پایان اردیبهشت ماه ادامه یابد. در آنصورت اگر این ویروس تکثیر نشده باشد برگزاری رقابتها را از سر خواهیم گرفت.

دبیر فدراسیون چوگان در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون این ویروس تلفاتی داشته است، عنوان کرد: بعید می‌دانم این ا تفاق رخ داده باشد و در این باره سازمان دامپزشکی گزارشی ارایه نکرده است.