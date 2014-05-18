هدف دشمنان اسلام غارت منابع کشورهای اسلامی و فرمانروایی بر سرنوشت آنان است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدحسن تبرائیان معاون بین الملل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی که به نمایندگی از آیت الله اراکی برای شرکت در اجلاس بین المللی «آزادی مسجدالاقصی و دفاع از مظلوم» در مالزی به سر می برد، طی سخنانی تصریح کرد: غرب و آمریکا برای مقابله با وحدت امت از افراد ساده اندیشی که دچار فقر فکری و جهل هستند استفاده می کند و اهانت به شخصیت والای رسول الله (ص)، توهین به مقدسات اسلامی و ایجاد اختلاف بین شیعه و اهل سنت با استفاده از این افراد انجام می شود.

وی افزود: غرب می خواهد از این طریق ارزشهای وحدت بخش پیشتازان تقریب در جهان اسلام از جمله مرحوم آیت الله بروجردی، شیخ شلتوت مصری و بالاخره حضرت امام خمینی (ره) را در ایجاد اتحاد بین مسلمین و تقریب مذاهب ناکام سازد.

تبرائیان در ادامه گفت: مشکلات زیادی بر سر راه دستیابی به تقریب وجود دارد و این امر مهم اسلامی محقق نخواهد شد مگر آنکه علما و نخبگان جامعه اسلامی در این مسیر تلاش کنند و با هوشیار ساختن مردم و تبیین آثار وحدت و تقریب و انتقال این اندیشه به آحاد جامعه، زمینه تقریب و وحدت را در چنین شرایط حساسی فراهم کنند.

معاون بین الملل مجمع تقریب مذاهب اسلامی گفت: البته بزرگان جهان اسلام تلاش زیادی برای ایجاد تفاهم بین شیعه و اهل سنت، و خشکاندن ریشه های تعصب و افراط گری و اشاعه روحیه هم گرایی و ایجاد احترام و اعتماد متقابل انجام داده اند.

تبرائیان افزود: نقشه استکبار و اسلام هراسان کاشتن بذر فتنه و تفرقه در بین مسلمانان است تا از این طریق زمینه عدم ثبات را در کشورهای اسلامی فراهم کنند و بستر از بین بردن فرهنگ و تاریخ اسلامی را ایجاد نمایند.

وی با تاکید بر اینکه تقریب به معنای یکی شدن نیست و تبلیغات سوء باعث از هم گسیختگی امت اسلامی شده است، گفت: اختلافات مسلمانان صرفا ناشی از اجتهاد است، لذا نباید به آن دامن زد و باید سعی در فرونشاندن آتش فتنه انگیزان کرد.

معاون بین الملل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در سخنان خود پیشنهاد تشکیل اتحادیه علمای مقاومت و دفاع از مسجد الاقصی و قدس شریف و همچنین تاسیس جماعت تقریب مذاهب اسلامی در مالزی توسط علما و نخبگان را ارایه کرد که با استقبال شرکت کنندگان در این اجلاس مواجه شد.

اجلاس بین المللی «آزادی مسجدالاقصی و دفاع از مظلوم» که با حضور اندیشمندان، علما و نمایندگانی از کشورهای مختلف جهان اسلام از جمله ایران، اندونزی، مصر، سوریه و قطر در کوالالامپور درحال برگزاری است، فردا دوشنبه 29 اردیبهشت به کار خود پایان می دهد.



