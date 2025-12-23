نشان اجلاس بین المللی فلسطین و وحدت امت اسلامی رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اجلاس بین المللی فلسطین و وحدت امت اسلامی به همت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و با مشارکت شورای سمنهای غیر دولتی مالزی و نهادهای فرهنگی آن کشور و حضور اساتید، علما و اندیشمندان جهان اسلام ۳۰ دی ماه سال جاری در مالزی برگزار میشود.
در حاشیه این اجلاس، نشست اعضایمجمع عمومی با حجت الاسلام حمید شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی نیز برگزار میشود.
گفتنی است، این لوگو به عنوان هویت بصری اجلاس بین المللی فلسطین و وحدت امت اسلامی طراحی شده و تلاش دارد سه مفهوم کلیدی وحدت امت اسلامی، فلسطین و هویت اسلامی بینالمللی را به صورت همزمان بازنمایی کند. لوگو با زبانی مینیمال، نمادین و رسمی مناسب رویدادهای دیپلماتیک فرهنگی و بینالمللی طراحی شده است.
ایده اصلی این لوگو بر محوریت مسجد الاقصی و قدس به عنوان نماد وحدت امت اسلامی استوار است. تمام عناصر بصری به صورت مرکزی، همگرا و متقارن چیده شدهاند تا مفهوم اتحاد تمرکز و انسجام را القا کنند.
همچنین فرم دایرهای لوگو پیام فلسطین به عنوان مرکزیت توجه امت اسلامی را القا میکند. وحدت، تمامیت، بی مرز بودن جهان اسلام، صلح و همبستگی از دیگر تفاسیر این فرم است.
