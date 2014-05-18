بابلسریها پارسال بیش ازهفت میلیارد ریال صدقه دادند

سیدحسن محسنی معلم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مردم بابلسر همواره در امور خیر و انساندوستانه مشارکت جدی داشتند و این امر نشان دهنده روحیه ایثار و فداکاری آنها است.
وی با بیان اینکه در سطح شهرستان بیش از 25هزار و800صندوق صدقه وجود دارد افزود: از این تعداد یکهزار و 442 صندوق بزرگ،660 صندوق متوسط و 23هزار و 786 صندوق کوچک است.
این مسئول اظهار کرد: این صدقات با هدف کمک به مستمندان توسط مردم نوعدوست شهرستان اهدا شده است و صرف نیازهای اساسی مستمندان در بخشهای مختلف حمایتی میشود
مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره)بابلسر با تاکید بر اینکه صدقات جمعآوری شده در این شهرستان بر اساس دستورالعملها و برنامههای کمیته امداد برای رفع مددجویان و افراد و خانوادههای نیازمند هزینه خواهد شد،متذکر شد: کمیته امداد سرفصلهایی دارد که اعتبارات مربوط به هر بخش مشخص بوده و امور مالی مربوط به رفع مشکلات مددجویان و نیازمندان به طور کامل شفاف است.
محسنی معلم خاطر نشان کرد: این کمکها در جهت رفع مشکلات درمانی، کمک به تعمیر مسکن نیازمندان، کمک به تامین هزینههای تحصیلی نیازمندان، کمک به تامین جهیزیه برای نوعروسان و هدیه ازدواج به دامادهای نیازمند هزینه شده است.
وی تصریح کرد: کمیته امداد بابلسر تلاش بسیاری برای ساماندهی فعالیتهای خیرخواهانه مردم شهرستان، جمعآوری کمکهای نقدی و غیر نقدی و توزیع آنها در میان نیازمندان و مستمندان و مددجویان تحت پوشش داشته و دارد.
مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره)بابلسر در ادامه نیز با بیان اینکه یکی از رسالتهای این نهاد فراهم کردن زیرساختها و شرایط زندگی مطلوب برای مددجویان است خاطرنشان کرد: با اجرای طرحهای خود اشتغالی و ایجاد فرصتهای شغلی مناسب برای خانوارهای نیازمند زمینه برای استقلال اقتصادی آنها فراهم میشود.
مدیر کمیته امداد امام خمینی بابلسر به پرداخت چهار میلیارد و 886 میلیون ریال وام کارگشایی از منابع امدادی در سال گذشته برای 512 نفراشاره کرد و گفت: پارسال 9 میلیارد و 702 میلیون و 402 هزار و 498 ریال نیز وام به مددجویان بابلسری پرداخت شد.
وی در پایان افزود: یکی از اهداف اصلی کمیته امداد، حمایت از قشر محروم، توسعه فرهنگ انفاق، کمک به هم نوع و بیبضاعت جامعه، احیای سنتهای حسنه در جامعه، توانمندسازی افراد کمبضاعت از طریق کمکهای فرهنگی و توسعه سطح تحصیل است.
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