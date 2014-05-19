مشکل کمبود آب در برخی روستاهای آذربایجان غربی/ راه روستاهای مرزی مناسب نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، عین الله شریف پور در جلسه ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي در خصوص تخصيص اعتبارات به مناطق محروم آذربایجان غربی با حضور علیرضا نخعی مدیرکل نظارت فنی معاونت نظارت بر امور زیربنایی مرکز توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، گفت: متاسفانه در برخي از روستاهاي استان مشكلات جدي در خصوص كمبود آب آشاميدني وجود دارد كه درصدد هستيم با خرید تجهیزات مورد نياز در قالب پدافند غیرعامل و اختصاص اعتباراتي به شرکت آب و فاضلاب روستایی استان، زمینه آبرسانی و تامین آب شرب این مناطق را فراهم سازیم.

وی با اشاره به مشكلات موجود در بخش آب در روستاها اظهار داشت: باید با برنامه ریزی صحیح و مدیریت جدی پروژه ها در بخش آب روستایی و بازسازی و توسعه شبکه های آبرسانی، این مشکلات را برطرف سازیم تا روستاییان در فصل تابستان با مشکل کمبود آب مواجه نشوند.

مديركل دفتر امور روستايي و مناطق محروم استانداری آذربایجان غربی در ادامه با تاكيد بر ضرورت توجه بيش از پيش به روستاهاي مرزي استان افزود: برخي از روستاهاي مرزي استان به دليل نامناسب بودن راههاي ارتباطي، دچار مشكلات عديده اي هستند كه مرتفع نمودن اين مسائل و مشكلات، نگاه و حمايت ويژه اي را مي طلبد.

گفتني است در ادامه اين جلسه، مديران و نمايندگان دستگاههای اجرایی به بیان گزارشی از عملکرد خود در خصوص تخصيص اعتبار به مناطق محروم پرداختند.