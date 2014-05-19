به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیف‌الله سهرابی از جذب 50 میلیارد ریال اعتبار مصوب سفر مقام معظم رهبری به مساجد و اماکن مذهبی و بقاع متبرک استان خراسان شمالی خبر داد و افزود: این اعتبار تخصیص یافته و بر اساس برنامه در زمینه اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای مساجد، امامزاده‌ها و بقاع متبرک شهرستان های مختلف خراسان شمالی هزینه می شود.

وی اضافه کرد: در سفر مقام معظم رهبری به استان در مهر ماه سال 91 هیأت امنای مساجد، اماکن مذهبی و بقاع متبرک خراسان شمالی به همراه شوراها و دهیاران شهرها و روستاهای استان مکاتبه هایی در خصوص نیاز به کمک و مساعدت مالی برای احداث و یا تعمیر این اماکن انجام دادند و در جلسه پایانی سفر معظم له اعتباراتی به این منظور مصوب شد.

حجت الاسلام سهرابی عنوان کرد: در این زمینه از طریق منابع استانی و نیز منابع مالی سازمان اوقاف و امور خیریه 50 میلیارد ریال تأمین اعتبار شده است.

به گفته وی این اعتبار به زودی بر اساس شمار اماکن مذهبی، بقاع متبرک و مساجد هر شهرستان و نیز مساحت و تعداد جمعیت شهرستان‌های هشت گانه استان خراسان شمالی در بین این شهرستان ها توزیع می شود.

به گفته مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان خراسان شمالی، در این استان 156 امامزاده و بقعه متبرک ثبت شده وجود دارد که ساختمان و حرم حدود 40 درصد از آنها نیازمند بازسازی، تعمیر و یا نوسازی است.

همچنین بر اساس آمار ارائه شده در خراسان شمالی حدود هزار و 176 مسجد و حسینیه وجود دارد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی نوزدهم مهر ماه سال 91 به استان خراسان شمالی سفر کردند و در مدت حضور هشت روزه خود در این استان، علاوه بر دیدار و سخنرانی در جمع مردم بجنورد، به شهرستان های اسفراین و شیروان نیز سفر کرده و در جمع مردم ولایت مدار این دو شهرستان هم به ایراد سخن پرداختند.

ایشان همچنین در این مدت، دیدارهای جداگانه‌ای با روحانیان و طلاب، فرهنگیان و دانش آموزان، بسیجیان، نیروهای مسلح و خانواده‌های شاهد و ایثارگر خراسان شمالی داشتند.

این سفر علاوه بر برکات معنوی حضور معظم له، 200 مصوبه شامل هزار و 613 پروژه عمرانی و خدماتی با اعتبار چهار هزار میلیارد تومان در قالب اعتبارات عمرانی و تسهیلات بانکی برای استان خراسان شمالی به ارمغان آورد.