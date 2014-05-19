به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی محمدنبی دبیرکل فدراسیون، در خصوص وضعیت تیم ملی فوتبال ایران ضمن بیان مطلب فوق گفت: فکر می‌کنم کارلوس کی‌روش تقسیم بندی در اردوی آفریقای جنوبی و این اردو که در اتریش برگزار می‌شود، دارد و برای بازی با بلاروس هم قاعدتا طراحی و برنامه خاص خودش را داشت و هدفی که این مربی دنبال کرد، کاملا مشخص است.

وی افزود: در وهله نخست اینکه رقابتی که بین بازیکنان تیم ملی در تمرینات اردو و چند دیدار تدارکاتی بوجود می‌آيد، باعث می‌شود برداشت‌های فنی خوبی از عملکرد بازیکنان بدست بیاورد. بحث بعدی آمادگی مطلوب برای مسابقات جام جهانی در برزیل است. این دو مبحث جزو هدف‌های کی‌روش است.

دبیرکل فدراسیون فوتبال ادامه داد: این اهداف زمانی می‌تواند شکل بهتری بگیرد که ما در ادامه همین اردو بدین شکل کار کنیم و بتوانیم نتیجه‌ خوبی از تمرینات و خروجی دیدارهای تدارکاتی خود بگیریم. البته بازیکنان تیم ملی باید بخوبی تمرین و استراحت کنند، همینطور تمرکز کافی داشته باشند و وقتی یک بازیکن از لحاظ جسمی و فنی آماده باشند قاعدتا از نظر روحی هم مشکلی نخواهد داشت.

نبی همچنین یادآور شد: البته بازیکنان در حال حاضر در شرایط سخت بدنی قرار دارند و آن هم به خاطر تمرینات فشرده و سختی که در اردو انجام می‌دهند. فکر می‌کنم مسیری که سرمربی تیم ملی انتخاب کرده و تا پایان اردوی اتریش و همچنین سائوپائولو به روند روبه رشد بازیکنان اضافه خواهد کرد، چرا که کی‌‎روش به عنوان یک مربی حرفه‌ای همه چیر را مد نظر داده است.

وی یادآور شد: در این مسیر بازیکنان و همینطور اعضای تیم باید به هم کمک کنند و حداکثر استفاده را در این زمان باقی‌مانده تا مسابقات جام جهانی داشته باشند و نهایتا موفقیت و پیروزی‌شان برای کشور و تیم ملی ایران است.

دبیرکل فدراسیون فوتبال در پایان گفت: فکر می‌کنم در بازی مقابل بلاروس، کی‌روش با توجه به ترکیبی که در نیمه نخست و دوم داشت توانست نقطه نظراتش را در این دیدار بدست بیاورد. ولی من فکر می‌کنم مسابقه با بلاروس بازی سنگینی بود زیرا بازیکنان در آمادگی کامل نبودند. رضایت من هم رضایت سرمربی تیم هست و امیدوارم که کی‌روش از این بازی راضی باشد.

