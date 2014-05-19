به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا خلعتبری در خصوص دیدار تدارکاتی تیم ملی ایران برابر بلاروس که در اردوی اتریش برگزار شد، ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازی بدی نبود، اما چون اولین دیدار تدارکاتی ما بود، فشار روی بازیکنان بیشتر بود و این امری طبیعی است.

وی در ادامه تاکید کرد: با توجه به اینکه در دوران بدنسازی هستیم، بدن‌های‌مان یک مقدار خسته بود و دو موقعیت گل داشتیم که نتوانستیم به گل تبدیل کنیم و بازی با نتیجه تساوی به پایان رسید.

مهاجم تیم ملی ایران در پاسخ به این پرسش که آیا از عملکرد خود راضی هستی یا خیر؟، یادآور شد: این مربیان تیم ملی هستند که باید از عملکرد من رضایت داشته باشند. ان شاءاله بتوانیم به آن چیزی که مربیان از ما انتظار دارند، برسیم.

خلعتبری همچنین گفت: چیزی که مربوط به من و بازیکنان تیم ملی بوده این است که به بهترین نحو در تمرینات و بازیها حضور داشته باشیم و بالاترین عملکرد خود را نشان دهیم که تمام تلاش خود را انجام خواهیم داد.



