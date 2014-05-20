به گزارش خبرنگار مهر، شرکت ملی نفت ایران اردیبهشت ماه سال جاری با ابلاغ رسمی حکمی به شرکت چینی (CNPCI)، این پیمانکار چینی را رسما از طرح توسعه میدان مشترک آزادگان جنوبی خلع ید کرد.



پس از خلع ید پیمانکار چینی طرح توسعه میدان مشترک آزادگان جنوبی، اخیرا معاونت امور بین المللی وزارت نفت هم برای پیمانکار چینی طرح توسعه آزادگان شمالی خط و نشان کشید.



علی ماجدی اخیرا در جمع خبرنگاران با بیان اینکه با توجه به پیشرفت کار، احتمال کنار گذاشته شدن پیمانکار چینی طرح توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی بعید است، گفته است: پیمانکار چینی آزادگان جنوبی به دلیل عدم اجرای تعهدات، خلع ید شده است، اما کار چینی ها در آزادگان شمالی ادامه می یابد.



معاون امور بین الملل وزیر نفت همچنین تاکید کرد: به پیمانکار چینی آزادگان شمالی اخطار داده شده است که با جدیت بیشتری کار خود را ادامه دهد.



پس از اولتیماتوم جدید نفتی ایران به پیمانکار چینی توسعه میدان آزادگان شمالی، بیژن زنگنه وزیر نفت برای مذاکره با شرکت های نفتی چین مسافر شانگهای چین شد.



وزیر نفت به همراه حسن روحانی، رییس جمهوری صبح امروز (سه شنبه، ٣٠ اردیبهشت) برای شرکت در چهارمین نشست سران تعامل و اقدامهای اعتمادسازی در آسیا (سیکا) عازم شانگهای چین شد.



علاوه بر وزیر نفت در این سفر رئیس جمهور را محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، اکبر ترکان مشاور رییس جمهوری و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس جمهوری همراهی می کنند.



به گزارش مهر، اجلاس سیکا روز چهارشنبه (٣١ اردیبهشت) در دو نوبت صبح و عصر در شانگهای برگزار می شود که رییس جمهوری اسلامی ایران از جمله سخنرانان اصلی این اجلاس است.