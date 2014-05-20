جاعلان حرفه ای اسکناس در حین امحا مدارک جرم دستگیرشدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حبيب اله صادقي با اعلام اين خبر گفت: در پي دريافت گزارش هايي مبني بر تهيه و توزيع اسکناس هاي جعلي، مدارک هويتي و نگهداري سلاح و مهمات از سوي فردي به نام «ي- و» با همکاري همسر و يکي از دوستان خود در منطقه دولت آباد کرج پيگيري موضوع در دستور کار ماموران اداره عمليات پليس اطلاعات و امنيت عمومي استان البرز قرار گرفت .

وي افزود: ماموران با انجام کارهاي اطلاعاتي و تحقيقات نامحسوس ، پس از اطمينان از صحت و سقم خبر با هماهنگي مقام قضايي مخفيگاه سردسته باند را تحت نظر قرار داده و با کنترل ترددهاي نامبرده در نهايت در يک فرصت مناسب وارد مخفيگاه متهمان شدند .

سرهنگ صادقي اظهار داشت: ماموران در حين ورود به منزل، متهم را در حاليکه در حال از بين بردن کليه آلات جرم با استفاده از ماشين لباسشويي بود ، دستگير و پس از انتقال مدارک جرم به خارج از ماشين لباسشويي ، 2 نفر ديگر از متهمان به نام هاي «س ن» و «ن م» را به همراه 8 ميليون و 400 هزار تومان اسکناس 10 هزارتوماني جعلي ، تعدادي مدارک شناسايي ، يک عدد مهر جعلي ژله اي ، مقاديري مواد مخدر ، يک دستگاه برش کاغذ اسکانس جعلي ، تعداد دو دستگاه چاپگر رنگي و مقادير زيادي اوراق چاپ اسکناس جعلي دستگيرکردند .

به گفته صادقي متهمان در بازجويي هاي ماموران به جرم خود مبني بر جعل اسکناس و مدارک هويتي اعتراف و پس از تشکيل پرونده جهت سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي شدند .