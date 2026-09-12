نمایشگاه طراحی تمثال شهدا در دورود برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز شنبه نمایشگاه طراحی تمثال شهدا با ارائه آثار هنرمند مهسا صالحی، در نگارخانه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دورود برپا شد.

این نمایشگاه با حضور امام‌جمعه دورود، نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی، فرماندار دورود، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دورود، جمعی از خانواده‌های معظم شهدا، هنرمندان و علاقه‌مندان به حوزه هنرهای تجسمی افتتاح شد.

در این نمایشگاه، مجموعه‌ای از آثار طراحی تمثال شهدای گران‌قدر توسط «مهسا صالحی»، هنرمند حوزه هنرهای تجسمی، در معرض دید عموم قرار گرفته است.

این نمایشگاه باهدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و همچنین حمایت از ظرفیت‌های هنری و استعدادهای بومی شهرستان دورود برپا شده است.

نمایشگاه طراحی تمثال شهدا به مدت سه روز در نگارخانه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دورود دایر بوده و علاقه‌مندان می‌توانند تا ۲۴ شهریورماه از آثار این هنرمند بازدید کنند.