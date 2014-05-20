فیلمبرداری «خانه دختر» به خیابان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، گروه تولید «خانه دختر» بعد از فیلمبرداری در چند لوکیشن داخلی طی روزهای گذشته، این روزها در حوالی خانه هنرمندان، ایستگاه‌های مترو و خیابان‌های تهران مشغول کار هستند.

این فیلم سینمایی، اثری پر لوکیشن است که همه صحنه‌های آن در تهران جلوی دوربین می‌رود؛ فیلمی که به شیوه اسکوپ و با رنگ و لعابی متفاوت توسط مرتضی غفوری فیلمبرداری می شود.

فيلمنامه «خانه دختر» را پرويز شهبازي نوشته که در حال و هواي کارهاي قبلي همين نويسنده است. این فیلم سینمایی داستان مردي به نام مرتضي است که قصد دارد خانه کوچک‌شان را زير قيمت بفروشد تا زودتر از محله و نگاه سنگين مردمانش فرار کند.

حامد بهداد، پگاه آهنگراني، باران كوثري و رعنا آزادي‌ور بازیگران اصلی این فیلم هستند.

بابک كريمي، بهناز جعفری، محمدرضا هدايتي، نسيم ادبي، امير علي نبويان، پرديس احمديه، نادر فلاح، ماني شاه حسني و رويا تيموريان از دیگر بازیگران این فیلم سینمایی هستند و محمد شایسته تهیه‌کنندگی این فیلم سینمایی را برعهده دارد.