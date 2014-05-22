به گزارش خبرنگار مهر، وزیر نیرو ظهر پنجشنبه در جریان مراسم های افتتاح سد و کلنگزنی طرح آبرسانی مذکور با اشاره به شهرایج و استهبان گفت: استهبان و ایج به شهر بزرگان علم معروف هستند و علمای بزرگی در این شهرستان حضور داشته اند.

حمید چیت چیان با اشاره به اینکه مردم استهبان و ایج سختکوش و با همت هستند به طوری که با شرایط کم آبی و بی آبی، با تلاش خودشان مناطق وسیعی را زیر کشت انجیر قرار داده اند، افزود: سد مخزنی رودبال 80 میلیون متر مکعب آب را ذخیره می کند و برای آن 130 میلیارد تومان نیز هزینه شده و از نتایج افتتاح آن چندین شهرستان شامل استهبان، فسا، ایج، زرین دشت بهره مند خواهند شد.

وی با اشاره به پروژه انتقال آب که کلنگزنی شد نیز گفت: بعد از این کلنگزنی تصفیه خانه ای نیز احداث می شود که دو شاخه انتقال آب دارد یکی به فسا و دیگری مربوط به استهبان است.

وزیر نیرو با اشاره به اینکه برای اجرای طرح آبرسانی 80 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده، بیان کرد: حمایت نمایندگان برای تحقق اعتبارات این طرح بسیار موثر است.

چیت چیان با اشاره به آبرسانی به داراب و زرین دشت نیز گفت: عملیات آبرسانی به این دو منطقه و همچنین فاضلاب این دو شهر 15 درصد پیشرفته داشته است.

در ادامه این مراسم نماینده استهبان در مجلس شورای اسلامی نیز ضمن تاکید بر اینکه نباید سفره های آب زیرزمینی به هدر رود، افزود: در استهبان 30 هزار هکتار سطح زیر کشت انجیر وجود دارد.

محمد سقایی از مردم نیز خواست که با توجه به بحران آب امسال در مصرف آب صرفه جویی و چاه های غیر مجاز نیز کنترل شود.

در ادامه مراسم همچنین حمید رضا دهقان مدیر عامل آب منطقه ای فارس پیگیری نمایندگان فارس را برای این پروژه ها موثر دانست.

وی ابراز امیدواری کرد که با این طرح ها مردم این مناطق از منابع آبی بهره مند شوند.

به گزارش مهر، در حال حاضر آب آشامیدنی شهرهای استهبان و فسا از منابع آب زیرزمینی تامین می شود و وضعیت آبهای زیرزمینی از نظر کمی و کیفی به شکلی بوده که نیازی به طرح آبرسانی احساس میشده است.

در چند سال گذشته به دلیل کاهش ریزشهای جوی و همچین خشکسالیهای متوالی و افزایش جمیعیت، میزان سرانه مصرف آب افزایش یافته و برداشت بیش از ظرفیت آبخوانها و افت سطح آبهای زیرزمینی منطقه نیاز به منابع آبی دیگری را ضروری کرده بود.

طرح آبرسانی مذکورنیاز شرب و صنعت محدوده طرح که تنها منبع آب سطحی منطقه (رودخانه رودبال) است را تامین می کند.

رودخانه رودبال از ارتفاعات جنوبی نی ریز ئ استهبان سرچشمه می گیرد و به سمت داراب در جریان است و بر روی این رودخانه در 20 کیلومتری شمال شهر داراب و 45 کیلومتری جنوب شرقی استهبان سد رودبال احداث شده است.

هدف اولیه احداث سد ، تامین آب مورد نیاز کشاورزی دشت داراب بود اما به دلیل وضعیت خاص منابع زیرزمینی و عدم وجود گزینه های مطمئن در دراز مدت ، مقرر شد بخشی از آب شرب و صنعت استهبان وفسا و تعدادی از شهرکها و روستاهای مسیر نیز تامین شود.

سد مخزنی رودبال از نوع خاکی سنگ ریزه ای با هسته رسی مایل است، طول تاج 480 متر، ارتفاع از پی 82 متر و حجم مخزن نیز 82 میلیون متر مکعب است.

از اهداف دیگر پروژه تنطیم و کنترل جریانهای نابهنگام و سیلابهای رودخانه رودبال، بهبود سطح زیر کشت شش هزار هکتار از اراضی دشت مرکزی داراب و تامین قسمتی از آب شرب شهرستانهای محل اجرای پروژه است.