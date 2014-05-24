به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که با حضور علی مرادخانی معاون هنری وزیر ارشاد و مجید ملانوروزی مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی همراه بود هنرمندانی همچون جواد مجابی، شمس لنگرودی، محمد سریر، طاها بهبهانی و.... حضور داشتند. مجید ملانوروزی سرپرست موزه هنرهای معاصردر ابتدای این مراسم ضمن خیرمقدم به حاضران؛ جشن تولد 84 سالگی حسین محجوبی را تبریک گفت.



او در ادامه با اشاره به آشنایی‌اش با حسین محجوبی گفت: آشنایی من با حسین محجوبی به 30 سال پیش و دورانی که در کیهان فرهنگی کار می کردم؛ بازمی گردد. درآن زمان من گفت وگویی با او انجام دادم وهمین دیدارو گفت وگو زمینه دوستی ما را فراهم کرد دوستی که امروز من بر آن می بالم.



حسین محجوبی از جمله هنرمندان مولف است



ملانوروزی با بیان این مطلب که معمولا مدیران درهرمراسم به ذکرخیرمقدم اکتفا می کنند گفت: اما من این بارمی خواهم پا را از یک مدیرفراتر بگذارم و درباره آثار حسین محجوبی سخن بگویم. معمولا در بررسی آثار بزرگان می توان به 2 نکته سیرآفاق و انفس اشاره کرد. سیرآفاق متمرکز براقلیم و جغرافیا است و گذرجغرافیایی واقلیم؛ تاثیر شگرفی بر زیبایی شناسی فرهنگ، موسیقی و معماری ما داشته است و این تاثیرات را درآثار حسین محجوبی نیزشاهد هستیم.



او ادامه داد: با این که حسین محجوبی درآثارش با زبان جهانی سخن می گوید؛ اما در آثاراو شاهد تاثیراقلیم و زادگاه هستیم.



به گفته ملانوروزی به دلیل گسترگی زاد و بوم ایرانی با گسترگی و تنوع درآثارادبی و هنری روبروهستیم و زمانی که یک هنرمند می خواهد با جهان خود سخن بگوید باید آثارش رنگ و بوی خودش را بگیرد و درواقع امضای خود هنرمند را داشته باشد و حسین محجوبی از جمله هنرمندانی است که مولف است.



رئیس موزه هنرهای معاصر تهران با اشاره به نمود سفالینه ها، خانه های شیروانی، درختان و فضای سبز درآثار حسین محجوبی گفت: درخت که درآثار محجوبی نمود بارزی پیدا کرده، ریشه درفرهنگ ما دارد واگر به تاریخ واسطوره های ایرانی نگاه کنیم با درخت آسوریک و یا درخت طوبی آشنا می شویم.



او ادامه داد: اسب نیزدر فرهنگ ایرانی ازجایگاه ویژگی برخورداراست وبیشتر پادشاهان ایرانی نام خود را به عنوان دارندگان اسب به ثبت رسانده اند واسب های چون رخش، ذوالجناح درفرهنگ ایرانی واسلامی ازجایگاه ویژه ای برخوردارهستند.



محبوبی فروتنی ذاتی و زندگی را در آثارش انعکاس می‌دهد



در ادامه شمس لنگرودی با بیان این مطلب که از نقاشی سردرنمی آورد، گفت: من سال های پیش وقتی حسین محجوبی را از نزدیک نمی شناختم همواره با این پرسش روبرو بودم که چرا او در دوره ای که همه کنش اجتماعی دارند، درآثارش به جای این که به عنوان یک کنشگر سیاسی واجتماعی عمل کند، همچنان طبیعت را به تصویر می کشد.



او افزود: اما درسال های اخیروقتی با حسین محجوبی ازنزدیک به واسطه علی محمد مسیحا آشنا شدم؛ متوجه شدم که او انسان بسیاربزرگی است واتفاقا درآثارش فروتنی ذاتی وزندگی را انعکاس می دهد. او در دوره ای که ما به دلیل واخوردگی های زندگی فعالیت جدی نداشتیم برای زندگی بهترمعنا می ساخت و یکی ازخدمات مهم او درتمام این سال ها طراحی پارک ها برای بهتر زندگی کردن ما بود که از چشم افرادی چون من دور مانده بود.



این شاعر با بیان این مطلب که برخی از افراد به زندگی معنای جدیدی می بخشند و برخی نیز زندگی را کدر می کنند گفت: حسین محجوبی ازجمله هنرمندانی است که معنای جدیدی به زندگی اضافه می کند و من بسیارخوشحالم که او را می شناسم و می توانم ادعا کنم از دوستان او هستم.



به گفته لنگرودی، محجوبی با این که وارد هشتاد و چهارمین سال زندگی اش شده است اما با پویایی و توان بالای همچنان با همان انرژی که 30 سال پیش داشت مشغول به کار و زندگی است و هنوزمشغول خلق اثر است.



او در پایان سخنانش گفت: کسانی چون سیمین بهبهانی و حسین محجوبی شخصیت و هنرشان ازهم جدا نیست و با حضور و آثارشان زندگی را برای ما تحمل پذیرمی کنند.



در این بخش از مراسم پریسا شادقزوینی از سوی انجمن علمی هنرهای تجسمی لوح تقدیری با حضور علی مرادخانی به حسین محجوبی اهدا کرد.



فرهنگ حق شناسی را در جامعه رواج دهیم



در ادامه علی مرادخانی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن تبریک تولد حسین محجوبی گفت: من امیدوارم که بزودی برگزاری چنین مراس‌های را خود بخش خصوصی برعهده بگیرد و معاونت هنری هم هر کمکی که لازم بود را دراختیار این موسسات بگذارد.



او افزود: ما هنرمندان بسیار بزرگ و مهمی داریم و بسیارخوب است که درزمان حیات شان قدرآنها را بدانیم. این هنرمندان بزرگ با استمرار و کوششی که کرده اند سهم بسزایی برای انتقال هنربه نسل های بعد داشته اند و حسین محجوبی یکی از این بزرگان است.



معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد: باید هنرمندان جوان نیز قدر بزرگان را بدانند و حق شناسی خود را نسبت به بزرگان ابرازکنند و باید این فرهنگ حق شناسی بیش از گذشته در جامعه ما رواج پیدا کند.



او در پایان سخنانش گفت: امروزخوشحالم که درموزه هنرهای معاصرازمقام استاد بزرگی چون حسین محجوبی تجلیل می کنیم.



درادامه این مراسم فیلم مستند "دلواپس درختان بوم" ساخته علی محمد مسیحا پخش شد. دراین فیلم چهره‌ها وشخصیت‌های مهم هنری من جمله علی اکبرصادقی، جلال ستاری، ایران درودی، احمد عالی، جواد مجابی، خسرو سینایی، کامران عدل و اعضای خانواده حسین محجوبی درباره شخصیت و آثار او سخن گفتند و ضمن مرورآثار او زندگی 84 ساله این نقاش و طراح پیشکسوت مرور شد.



معمار و نقاش ازل خداوند است



در ادامه این مراسم حسین محجوبی ضمن قدردانی ازمحبت کسانی که دراین مراسم شرکت کرده بودند گفت: باید اعتراف کنم که معمار و نقاش ازل خداوند است و من شانس این را داشته ام که این زیبایی را با تمام وجودم حس کنم.



او گفت: آثار و تابلوهای کوچک من حتی ذره ای از زیبایی که خداوند در جهان ودیعه نهاده را منعکس نمی کند. خداوند واقعا هنرمند بزرگی است که آسمان، زمین، دریاها و درختان را به این عظمت و زیبایی خلق کرده است و هیچ معمار و نقاشی نمی‌تواند این زیبایی وعظمت را هرچند که چیره دست باشد به تصویر بکشد.



محجوبی با بیان این مطلب که انسان اشرف مخلوقات است گفت: با این که تکنولوژی بسیار پیشرفت کرده؛ اما هیچ دوربینی نمی‌تواند همچون چشم تیزبین انسان زیبایی که خداوند به انسان هدیه داده را ببیند.



محجوبی عمرش را پای معلمی گذاشت



در ادامه نشست نقد وبررسی آثار حسین محجوبی با حضور هادی سیف برگزارشد. سیف گفت: برای من مایه افتخاراست که سال‌های سال با آثارحسین محجوبی زندگی کرده‌ام و از خلاقیت بی نظیراو بهره برده ام.



او در ادامه به ذکر چند خاطره پرداخت و گفت: حسین محجوبی در نگارگری معاصر ایران؛ معلمی است که عمرش را پای این کار گذاشته است و باید اعتراف کنم که ما نتوانسته و نمی توانیم درباره جایگاه و ارزش‌های هنری بزرگان سرزمین‌مان همچون حسین محجوبی حق مطلب را ادا کنیم.



این منتقد آثار هنری با اشاره به آثار حسین محجوبی گفت: وقتی من به انسان بزرگی چون حسین محجوبی برمی خورم؛ برخود می بالم که چنین انسانی را از نزدیک می شناسم او هرگز زندگی را با فراغت و آسودگی معنا نکرده است و لحظه لحظه زندگی‌اش سرشار از خلاقیت است و این موضوع را می توان به خوبی در آثارش مشاهده کرد.



سیف با اشاره به دوعنصراصلی آثارحسین محجوبی درخت واسب گفت: همه براین باورند که درختان و اسب ها به صورت مکرر درآثار حسین محجوبی تکرارشده است. بلکه اگر کمکی دقیق شویم درخواهیم یافت که درخت و اسب در فرهنگ ما ازجایگاه ویژه ای برخورداراست و محجوبی در هر اثر نگاه ویژه ای به این عناصر بصری داشته است.



به گفته این پژوهشگردرآثارحسین محجوبی گاه اسب نماد خیروشرمی شود و دربرخی ازآثاراوشاهد مبارزه اسب سیاه و اسب سفید هستیم.



اوبا اشاره درختان حسین محجوبی گفت: درختان حسین محجوبی همواره ما را به یاد سروهای ایستاده می اندازد و اگر سروهای او را نمادی از مردم ایران بدانیم سروها محجوبی ما را به یاد ایستادگی واستقامت ایرانی ها می اندازد که همواره در برابر مشکلات سرو گونه رفتار کرده اند.



به گفته سیف درنقاشی های محجوبی کمتردرختی را می بینیم که اسیرباد وطوفان شده است و درختان اوهمواره راست قامت هستند. درواقع حسین محجوبی با نقاشی هایش می خواهد به من مخاطب پیام استادگی و مقاومت دربرابر مشکلات را بدهد.



مراسم بزرگداشت حسین محجوبی به همت گالری ایده و با همکاری موزه هنرهای معاصر تهران و نگارخانه آشیانه نقش و مهر (آتلیه نقاش ) برگزار شد.