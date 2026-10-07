هزار مترمربع از اراضی ملی حاشیه زریبار مریوان رفع تصرف شد

وریا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ادامه اجرای طرح کشوری مقابله با زمین‌خواری و صیانت از عرصه‌های ملی، یک هزار مترمربع از اراضی ملی و جنگلی حاشیه دریاچه زریبار در محدوده ورودی روستای کانی‌سانان مریوان شناسایی و از تصرف خارج شد.

وی افزود: این عملیات با هماهنگی مرجع قضایی و در چارچوب مصوبه شورای حفاظت از اراضی ملی شهرستان مریوان انجام شد و نیروهای منابع طبیعی پس از شناسایی و مستندسازی عرصه، نسبت به قلع‌وقمع مستحدثات ایجادشده در این محدوده اقدام کردند.

سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مریوان بیان کرد: عرصه مورد نظر با استفاده از دستگاه GPS برداشت و مختصات دقیق آن ثبت شد و پس از تهیه مستندات تصویری، عملیات رفع تصرف و جمع‌آوری مستحدثات غیرمجاز انجام گرفت.

محمدی ادامه داد: این اقدام با حضور نیروهای حفاظت و یگان منابع طبیعی و با همکاری بخشداری مرکزی، یگان امداد انتظامی مریوان، پاسگاه انتظامی برده‌رشه و شهرداری‌های برده‌رشه و کانی‌دینار انجام شد.

وی با اشاره به مبنای قانونی اجرای این عملیات گفت: رفع تصرف این عرصه در چارچوب تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع انجام شده و پس از آزادسازی، اراضی مذکور برای حفاظت و احیای عرصه‌های طبیعی به وضعیت قانونی خود بازگردانده شد.

تداوم برخورد با ساخت‌وساز غیرمجاز در حاشیه زریبار

سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مریوان با تأکید بر اهمیت حفاظت از عرصه‌های طبیعی پیرامون دریاچه زریبار گفت: اراضی ملی و جنگل‌ها سرمایه عمومی و متعلق به نسل‌های امروز و آینده هستند و صیانت از آنها نیازمند پایش مستمر و برخورد قانونی با هرگونه تصرف و ساخت‌وساز غیرمجاز است.

محمدی خاطرنشان کرد: گشت و پایش عرصه‌های ملی شهرستان به صورت مستمر ادامه دارد و با هرگونه تجاوز، تصرف و ایجاد مستحدثات غیرمجاز در اراضی ملی، مطابق قانون و بدون اغماض برخورد خواهد شد.

بر اساس اعلام اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مریوان، عرصه آزادسازی‌شده در ورودی روستای کانی‌سانان و حاشیه دریاچه زریبار قرار دارد و مساحت آن یک هزار مترمربع است.