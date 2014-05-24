رئیس جمهور:نمی شود مردم را با شلاق به بهشت فرستاد/ دعواها از نمک گذشته و به فلفل رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان پیش از ظهر امروز در همایش بیمه سلامت همگانی که با حضور وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، رفاه و امور اجتماعی در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد با اشاره به این که موضوع سلامت و بیمه از مسایل بسیار مهم است گفت: هدف ما طبق چشم انداز 20 ساله این است که کشور به یک کشور توسعه یافته تبدیل شود.

وی افزود: طبق چشم انداز 20 ساله باید سالانه 8 درصد در نظام سلامت رشد می داشتیم تا در 20 سال به نقطه مورد نظر برسیم. اما متاسفانه در 10 سال اول شرایط مناسبی نداشتیم، در سال های اولیه 4.5 درصد رشد داشتیم. در سال های بعد شرایط مقداری مطلوب شد و در دو تا سه سال اخیر وضع به گونه ای شد که در سال 91 رشد منفی 5.8 داشتیم.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه هنوز آمار سال 92 به دست ما نرسیده گفت: قاعدتاً سال 92 هم رشد منفی را خواهیم داشت اما انشاء الله با حمایت مردم در سال 93 به یکی از اهداف دولت که رشد مثبت در نظام سلامت است خواهیم رسید.

وی ادامه داد: باید در سال های آینده رشد را افزایش دهیم و در طول 10 سال آینده اگر حرکت ملی با مدیریت جهادی را پیش بگیریم ناامید نیستم که بخش بزرگی از عقب ماندگی گذشته را جبران کنیم، شدنی است که به چشم انداز برسیم.

روحانی با بیان این که غم همه ما باید یکی باشد گفت: در یک سوال از هم بپرسیم که چرا توسعه یافته نیستیم، اگر این سوال ملی ما باشد کار ما درست می شود.

وی افزود: علت این که در خرمشهر پیروز شدیم این بود که سوال ما ملی شد که چرا خرمشهر سقوط کرد و چرا نباید خرمشهر به دامن کشور برگردد، همین باعث عزم ملی و سراسری و فتح خرمشهر شد.

رئیس قوه مجریه گفت: فتح خرمشهر پشت قباله هیچکس و هیچ نهادی نیست، پشت قباله ملت ایران است.

وی با اشاره به این که در جنگ صحنه های عجیب از یک دانشجو، یک دانش آموز، یک راننده، یک کارمند و یک کارگر می دیدیم ادامه داد: در سال 62 در جبهه یک روز که از صبح تا غروب مشغول بازدید بودم فرزندان سه رئیس قوه را در جبهه دیدم، در سخنرانی دو کوهه به رزمندگان گفتم ما در این جنگ پیروز می شویم چون همه هستند، این گونه نیستند که ثروتمندان نباشند و فقرا باشند، مردم عادی در جنگ باشند و علما نباشند، عالی رتبه ها نباشند و عوام باشند بنابراین چون همه هستند ما در این جنگ پیروز می شویم.

روحانی گفت: امروز باید دغدغه ما توسعه باشد، اگر همه مردم یکصدا شدند به چشم انداز می رسیم.

وی با اشاره به اینکه توسعه بدون توسعه در نظام سلامت امکان پذیر نیست ادامه داد: اگر مردم در بحث سلامت مشکل داشته باشند به توسعه نمی رسیم.

رئیس جمهور گفت: وقتی بنزین آلوده هوا را آلوده می کند همه نگران می شوند اما عده ای بی جهت دچار دغدغه می شوند این نگرانی در حقیقت گرد و غبار است، مردم را بی جهت و بدون دلیل و به بهانه های واهی نگران نکنید.

وی با اشاره به اینکه اجازه دهیم مردم راحت باشند و این همه هر روز در زندگی مردم دخالت نکنیم گفت: مردم خودشان راه بهشت را انتخاب می کنند، نمی شود مردم را با زور و شلاق به بهشت فرستاد، همان طور که پیامبر(ص) مردم را بشارت می داد ما هم باید بشیر و نذیر باشیم، همه کار بکنیم که در جامعه آرامش باشد.

روحانی با اشاره به اینکه دعواهای گروهی تا حد و اندازه معمول بد نیست گفت: اندازه دعواها از نمک گذشته و فلفل شده است، هر چیزی اندازه دارد، دعواها و رقابت های معمول عیبی ندارد اما اگر همش دعواهای جناحی باشد نمی شود به توسعه دست یافت.

وی ادامه داد: اگر شش ماه قبل از انتخابات دعوا باشد عیبی ندارد اما به محض تمام شدن انتخابات در کشور ما دعوا برای انتخابات بعد آغاز می شود، دعوا می کنند تا کسی که پیروز انتخابات است موفق نشود تا در دوره بعد کاندیدای آنها پیروز شود.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در نظام سلامت باید مردم از نظر روحی آرامش داشته و از نظر جسمی تقویت شوند گفت: همه ما می دانیم که اصل، بهداشت است، اگر بهداشت ناموفق بود نوبت به درمان می رسد.

وی ادامه داد: قدم اول بهداشت و قدم دوم درمان است. اگر می خواهیم توسعه پیدا کنیم باید جامعه ما سلامت داشته باشد.

روحانی ادامه داد: پولی که برای سلامت هزینه می شود هزینه نیست همان طور که پولی که برای آموزش و پرورش هزینه می شود هزینه نیست. مهمترین پایه توسعه انسان است که با توسعه علم و دانش محقق می شود.

وی با اشاره به اینکه تصمیم ما این است که نظام سلامت را متحول کرده و به سمت نقطه مطلوب برویم، گفت: باید قدم به قدم جلو برویم، اگر بتوانیم نظام سلامت را به نقطه مطلوب برسانیم به معنای فتح خرمشهر است.

رئیس قوه مجریه افزود: نگذاریم حماسه ما در سال 61 باقی بماند، هر سال باید فتح خرمشهر داشته باشیم وهر سال حماسه بیافرینیم.

وی با اشاره به حماسه آفرینی مردم در 24 خرداد سال گذشته گفت: مردم طبق تدبیر رهبری در 24 خرداد سال گذشته حماسه داخلی و خارجی آفریدند، دنیا این انتخاب مردم را نظاره می کرد. مردم اعلام کردند که ما از افراط و خشونت روی گرداندیم و مسیری برگزیدیم که میانه روی عدالت و اخلاق است.

روحانی با بیان این که باید در نظام سلامت تحول بزرگی بیافرینیم خاطرنشان کرد: اگر دغدغه مردم در نظام سلامت به حد معمول برسد به توسعه دست می یابیم، باید نظام سلامت و بیمه ما متحول شود و هر دو وزارتخانه بهداشت و تعاون تلاش کنند تا نگرانی مردم در بخش سلامت که امروز بیش از حد معمول است کاهش پیدا کند.

وی یادآور شد: برای تحول در نظام سلامت برنامه ریزی، سیاست و ارزشیابی قدم اول است.

رئیس جمهور به آمادگی نیروی انسانی و توسعه آن اشاره کرد و خاطرنشان کرد: اگر پزشک و پرستار باسواد نباشند، اخلاق حرفه ای نداشته، متعهد نبوده و به کار خود عشق نورزند به هیچ کجایی نمی رسیم، حتی اگر نظافتچی بیمارستان هم متعهد نباشد باز نظام سلامت ما به جایی نمی رسد.

وی گفت: نیروی انسانی، برنامه ریزی در بیمارستان ها و مراکز درمانی و بهداشتی و دانشگاه های متولی تربیت پزشک و پرستار همه و همه باید دست به دست هم دهند، ما نیازمندیم که در نظام سلامت همه ابعاد را مد نظر قرار دهیم.

روحانی با اشاره به اینکه امروز برای من به عنوان مسئول دستگاه اجرایی و وزرای تعاون بهداشت روز افتخارآمیزی است گفت: امروز کاری که بیش از 20 سال در قانون معطل مانده بود عملیاتی شد، تمام مردم ایران را تحت پوشش بیمه قرار دادیم.

وی گفت: دفترچه های بیمه باید الکترونیکی شده و ارزشمند شوند، بیش از 230 دارو تحت پوشش بیمه است که باید آن را افزایشی دهیم و چتر بیمه ای را بر بخش های توانبخشی و پرتوبخشی نیز بگسترانیم.

رئیس قوه مجریه با بیان این که سازمان های مردم نهاد، ارگان ها، دستگاه ها و مسئولان به صحنه آمده و کمک کنند ابراز امیدواری کرد دولت یازدهم در قول هایی که به مردم داده و مطالبات مردم از جمله نظام سلامت موفق باشد و در سال 93 تحول خوبی را در نظام سلامت و نظام بیمه ای را شاهد باشیم.

به گزارش مهر، در جریان این همایش رئیس جمهور به طور نمادین به 13 نفر از نمایندگان قومیت های مختلف کشور ،دو نوزاد تحت پوشش شیرخوارگاه آمنه و دو کودک کار تحت پوشش بهزیستی دفترچه بیمه سلامت اهدا کرد.

بر اساس این گزارش همچنین رئیس جمهور در جریان اهدای دفترچه بیمه سلامت به دو کودک تحت پوشش شیرخوارگاه؛ پدرخواندگی هر دو کودک را بر عهده گرفت. زینب 4 ماهه و حسام 6 ماهه دو کودک تحت پوشش شیرخوارگاه آمنه هستند که از امروز فرزند خوانده رئیس جمهور شدند.