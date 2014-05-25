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۴ خرداد ۱۳۹۳، ۹:۲۲

به مناسبت آزادسازی خرمشهر/

کودکان سیستانی دل نوشته‌های خود را بر بال کبوتران آزادی به آب سپردند

کودکان سیستانی دل نوشته‌های خود را بر بال کبوتران آزادی به آب سپردند

زاهدان-خبرگزاری مهر: کودکان و نوجوانان شهرستان زهک با حضور در حاشیه رودخانه هیرمند به یاد حماسه‌های رزمندگان اسلام در اروندرود سرود آزادی خوانند و دل نوشته های خود را خطاب به کودکان خرمشهری بر بال کبوتران آزادی نهاده و به آب سپردند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از 40 نفر از اعضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان زهک عصر شنبه به مناسبت سالروز آزادسازی فتح خرمشهر با حضور در ساحل رودخانه هیرمند با اجرای سرود آزادی یاد و خاطر رزمندگان دفاع مقدس را گرامی داشتند.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان زهک در حاشیه برگزاری این مراسم گفت: آشنایی اعضاء به ویژه کودکان و نسل جوان با وقایع و رویدادهای انقلاب، ارزش نهادن به مقام والاي شهدا و حفظ ارزش هاي دفاع مقدس از جمله اهداف اصلی برپایی این مراسم در جوار رودخانه هیرمند است.

فهیمه مهردل بیان داشت: در این مناسبت سعی شد تا با ایجاد خلاقیت ذهنی وافزایش توانایی اندیشیدن، پرورش تخیل وخلاقیت و مهارت هنری اعضا  با برپایی کارگاه ادبی رشادت‌های رزمندگان اسلام و تاریخ جنگ بازخوانی و از دریچه نگاه نسل جوان بازسازی و بیان شود.

وی افزود: به همین منظور اعضای کانون فرهنگی و هنری با شرکت در کارگاه ادبی، نامه‌های خود را برای کودکان خرمشهری باعنوان "کودک آزاد" برروی کار دستی های خود به شکل کبوتر نوشتند و به همراه مربیان خود این دل نوشته ها را که بر بال کبوتران آزادی حک شده بود به آب سپردند.

وی با اشاره به بخشی از دل نوشته های کوکان سیستانی خطاب به کودکان خرمشهری افزود: درسیاهی شب خورشید آزادی  طلوع کرد و مردم خونین شهر سرود آزادی  سردادند و تاپای جان ایستادند و مقاومت کردند و اینک گرامی می داریم این روز بزرگ را و با کودکان خرمشهر این روز را جشن می گیریم.

کد مطلب 2298313

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