به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روزهای نمایشگاه کتاب، نجف دریابندری از این نمایشگاه بازدید کرد و در گفتگویی با یکی از رسانهها، علت ترجمه نشدن یا کم ترجمه شدن آثار نویسندگان ایرانی را کم ارزش بودن آنها دانسته و گفته بود: نویسندگان ما هنوز شاهکار خلق نکردهاند تا به زبانهای دیگر ترجمه شود. این اظهار نظر، نشریه «آزما» را بر آن داشته تا نظر نویسندگان و مترجمانی چون ابوتراب خسروی، احمد پوری، اسدالله امرایی، محمدهاشم اکبریانی و... را درباره این اظهار نظر جویا شود.
ابوتراب خسروی در پاسخ به این اظهار نظر نجف دریابندری گفته: آقای دریابندری، چند سال پیش هم نیما و هدایت را رد کرد ... ما نویسندهای مثل محمود دولتآبادی داریم که چیزی از یاشار کمال و دیگر نویسندگان نوبل گرفته کم ندارد ... از طرف دیگر آیا تمام کتابهایی که به فارسی یا زبانهای دیگر ترجمه میشوند شاهکارند؟... احترام آقای دریابندری محفوظ است اما ایشان اطلاع دقیقی از ادبیات ایران ندارند. بعید میدانم اصلا از ادبیات چندسال اخیر چیزی خوانده باشد...
در یکی دیگراز مطالب این نشریه، بهرام بیضایی در «سایهبازی نمرده است» از نمایش ایرانی و عباس جوانمرد گفته؛ جز او نظرات جعفر والی، نصرت پرتوی، محمود دولتآبادی، محمود استاد محمد و پرویز بهرام در شماره جدید نشریه «آزما» آمده است. «نگاهی به زندگی عباس جوانمرد» و گفتگوی مفصلی با او با عنوان «دیروز روی صحنه اکنون» از دیگر بخشهای این پرونده است.
پرونده دوم نشریه «آزما» به مارگریت دوراس و آلن روبگرییه، نویسندگان مدرن فرانسوی اختصاص دارد. «آری و نه! روبگرییه، روی پاندول رمان» عنوان گفتگو با منوچهر بدیعی به بهانه انتشار مجموعه 4 جلدی آثار روبگریه است. «درباره رمان نو، دوراس و آلن روبگرییه»، «مارگریت دوراس، نویسندهای که نمینویسد» و... از مطالب دیگری است که در دومین پرونده تازهترین شماره از«آزما» گنجانده شده است.
تازهترین شماره ماهنامه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی«آزما» که شماره 102 این نشریه است با صاحب امتیازی ندا عابد، خردادماه 1393 و به بهای 6000 تومان منتشر شده است.
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