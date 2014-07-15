به گزارش خبرنگار مهر، «نسخه دست‌نویس بوف کورهدایت گم شده!»، عنوان مقاله‌ای پژوهشی از شقایق عرفی‌نژاد است. آن‌گونه که نویسنده آورده «ماجرا از ورق زدن یک دوره مجله فردوسی شروع شد...در یکی از صفحات فردوسی سال 48 چشمم به عکسی از صادق هدایت و تیترمطلبی که در پایین عکس چاپ شده بود افتاد.«بوف کور هدایت» یادداشتی از محمود کتیرایی نویسنده و پژوهشگر که در مورد زندگی صادق هدایت و آثار او تحقیقات گسترده‌ای انجام داده....»

کتیرایی در گزارش خود در مجله فردوسی شماره 904 فروردین نوشته است: «در شماره مهرماه ماهنامه نگین، نامه‌ای ازآقای محمدعلی جمالزاده درباره صادق هدایت به چاپ رسید. در این نامه آقای جمالزاده از کتاب بوف کور که صادق هدایت در بمبئی کپی کرده بود یاد کرده و نوشته بودند: یک جلد از این کتاب را که با خط خودش(صادق هدایت) به من هدیه کرده بود پارسال برای کتابخانه دانشکده ادبیات به تهران فرستادم و...»

متن نامه جمالزاده به ایرج افشار درباره صادق هدایت و نسخه دست‌نویس «بوف کور» در این شماره از ماهنامه«آزما» آمده است. پرونده این شماره از «آزما» با عنوان«ادبیات از یاد تا نهاد» به بررسی زوال واژگانی در ادبیات معاصر ایران با توجه به نتایج شمارش واژگان بیش از 50 رمان فارسی معاصر در یک مقطع زمانی 15 ساله و همچنین 20 اثر ترجمه شده به فارسی و چند مجموعه شعر پرداخته و به این نتیجه رسیده که دایره واژگانی بسیاری ازنویسندگان و مترجمان و شعرای ما بسیار محدود است و به همین دلیل زبان اکثر این آثار تخت و گزارش‌گونه است.

نشریه«آزما» در این پرونده با کورش صفوی، میرجلال‌الدین کزازی، فرید مرادی، قطب‌الدین صادقی، ابوتراب خسروی، یونس تراکمه، سیدعلی صالحی و احمد پوری به گفتگو نشسته و علت محدودشدن دایره واژگانی نویسندگان و مترجمان را جویا شده؛ آیا علت این امر در کم‌خوانی شاعران و مترجمان ست؟ تاثیر تکنولوژی بر زبان، این شرایط را به وجود آورده؟ قدرت خلق ادبی و تولید محتوا ضعیف شده و... پرسش‌هاییاست که در این شماره مطرح شده است.

گپ و گفت دوستانه محمدرضا اصلانی و آیدین آغداشلو نیز یکی دیگر ازبخش‌های ماهنامه آزما در این شماره است. در این مجال، این دو هنرمند به بحث درباره هنر و فرهنگ و تمدن پرداخته‌اند. هرچند اصلانی بیشتر پرسش‌گر و آغداشلو بیشتر پاسخ‌گو و تحلیل‌گر است.

ماهنامه«آزما» ویژه تیرماه 1393 به صاحب امتیازی نگار عابد و سردبیری هوشنگ اعلم در 84 صفحه و به قیمت 6000 تومان منتشر شده است.