حجاب، حصار و حریم عفت زن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسین گلمیرزاده ظهر دوشنبه در نشست گفتمان عفاف و حجاب افزود: حجاب و پوشش صحیح زنان یکی از عوامل بسیار موثر در حفظ خانواده است.

وی اظهارداشت: حجاب، حصار و حریم عفت زن و سنگر محکمی است که راه ورود فساد و هرزگی‌ها را سد و به زن شخصیت و احترام می ‌بخشد.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی گیلان گفت: حجاب و پوشش اسلامی سنگر سعادت، پیروزی و رستگاری زنان و جامعه است.

وی افزود: آئین اسلام که کامل‌ ترین نسخه سعادت بشر برای همیشه هستی است، حجاب را پوشش و حریم عفت و حیا قرار داده است.

گلمیرزاده اظهارداشت: رعایت حجاب موجب ایجاد آرامش و امنیت در سطح جامعه می شود.

وی اذعان داشت: با توجه به اهمیت حجاب در جامعه همه مردم باید به صورت خودجوش در ترویج فرهنگ حجاب و عفاف تلاش کنند در غیر این صورت هیچ خانواده ای از آسیب های این هجمه فرهنگی مصون نمی ماند.

معاون تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه حجاب و عفاف موضوع حیاتی و کلیدی در جامعه است، افزود: حضرت فاطمه زهرا (س) اسوه تقوا و سمبل عفاف و حجاب در جامعه اسلامی است.

وی اظهارداشت: حضرت فاطمه زهرا (س) نمونه و الگوی کامل رفتاری، خانه داری، مادری، همسرداری، تربیت فرزندان و دینداری در بین زنان عالم است.

گلمیرزاده تاکید کرد: زنان و دختران راه و روش حضرت فاطمه (س) را در همه زمینه ها به خصوص استفاده از حجاب برتر الگوی خود قرار دهند.

وی تصریح کرد: حجاب موجب تحکیم خانواده، عزت زن و سلامت جامعه است.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به اینکه مسئله چادر امروز به عنوان یکی از نمادهای اصلی اسلام در جهان مطرح است، بیان داشت: " فرهنگ غرب " فرهنگ بی‌ حجابی، برهنگی و استفاده ابزاری از زن است.