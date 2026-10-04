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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۷

پیرنیا، ظرفیت‌های هنری جنوب کرمان را در جشنواره ملی ابوذر نمایان کرد

پیرنیا، ظرفیت‌های هنری جنوب کرمان را در جشنواره ملی ابوذر نمایان کرد

کرمان-رئیس سازمان بسیج رسانه کرمان گفت: کسب رتبه دوم کشوری بخش مستند یازدهمین جشنواره ملی رسانه‌ای ابوذر توسط «هدایت پیرنیا»، مستندساز برجسته جیرفتی جلوه‌ای از ظرفیت‌های هنری جنوب کرمان است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی سلطانی، یکشنبه شب در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: کسب رتبه دوم کشوری در یازدهمین جشنواره ملی رسانه‌ای ابوذر توسط هدایت پیرنیا، مستندساز توانمند و خلاق جیرفتی، موفقیتی ارزشمند و مایه مسرت و افتخار جامعه فرهنگی و هنری جنوب کرمان است.

وی با تجلیل از سال‌ها فعالیت حرفه‌ای و تلاش‌های خستگی‌ناپذیر این هنرمند متعهد افزود: این موفقیت ارزشمند، بار دیگر توانمندی و شایستگی هنرمندان جنوب کرمان را در عرصه ملی به اثبات رساند و نشان داد که استعدادهای این منطقه می‌توانند در بالاترین سطوح فرهنگی و هنری کشور بدرخشند.

رئیس سازمان بسیج رسانه استان کرمان با اشاره به اهمیت هنر مستندسازی در ثبت و انتقال تاریخ، فرهنگ و هویت بومی کشور تصریح کرد: مستندسازی تنها ثبت تصاویر نیست، بلکه روایتی ماندگار از فرهنگ، آیین‌ها، ظرفیت‌ها و ناگفته‌های یک سرزمین برای نسل‌های آینده است و هدایت پیرنیا با نگاه عمیق و هنرمندانه خود در این مسیر گام‌های ارزشمندی برداشته است.

سلطانی، ادامه داد: قاب‌بندی‌های چشم‌نواز، روایت‌های اصیل و نگاه دقیق و عمیق این هنرمند به زوایای کمتر دیده‌شده فرهنگ و آیین‌های جنوب کرمان، همواره تحسین‌برانگیز بوده و آثار او توانسته است بخشی از هویت فرهنگی این خطه را با زبانی اثرگذار به مخاطبان معرفی کند.

وی هدایت پیرنیا را از چهره‌های شاخص، باسابقه و توانمند عرصه مستندسازی عنوان کرد و گفت: این هنرمند در طول سال‌ها فعالیت حرفه‌ای، با تولید آثار فاخر و عمیق، در جشنواره‌ها و رویدادهای معتبر ملی خوش درخشیده و همواره در معرفی فرهنگ اصیل، تاریخ پرافتخار و ظرفیت‌های انسانی و فرهنگی جنوب کرمان نقش‌آفرین بوده است.

رئیس سازمان بسیج رسانه استان کرمان خاطرنشان کرد: کسب رتبه دوم کشوری در یازدهمین جشنواره ملی رسانه‌ای ابوذر، مهر تأییدی بر تجربه، تخصص و شایستگی این هنرمند در عرصه روایتگری تصویری و همچنین نشانه‌ای از توانمندی بالای هنرمندان جنوب کرمان در رقابت‌های ملی است.

سلطانی، با تأکید بر ظرفیت‌های فرهنگی و هنری هفت شهرستان جنوبی استان کرمان بیان کرد: جنوب کرمان سرشار از استعدادهای جوان، اندیشه‌های پویا و ظرفیت‌های ارزشمند فرهنگی و هنری است که اگر با حمایت، نگاه متعهدانه و فراهم کردن زمینه بروز استعدادها همراه شود، می‌تواند در بالاترین ترازهای فرهنگی و هنری کشور نقش‌آفرینی کند.

وی افزود: درخشش هنرمندان این خطه در رویدادهای ملی، تنها یک موفقیت فردی نیست، بلکه بازتابی از ظرفیت‌های گسترده فرهنگی جنوب کرمان است و می‌تواند زمینه‌ساز معرفی هرچه بیشتر توانمندی‌ها، هویت بومی و داشته‌های ارزشمند این منطقه در سطح کشور باشد.

رئیس سازمان بسیج رسانه استان کرمان در پایان گفت: موفقیت هدایت پیرنیا در جشنواره ملی ابوذر، نمونه‌ای از به ثمر نشستن استعدادهای ارزشمند جنوب کرمان است و امید می‌رود با استمرار حمایت از هنرمندان و فعالان فرهنگی، شاهد درخشش بیش از پیش نام کرمان و به‌ویژه جنوب استان در عرصه‌های ملی باشیم.

کد مطلب 6967959

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