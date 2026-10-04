به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی سلطانی، یکشنبه شب در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: کسب رتبه دوم کشوری در یازدهمین جشنواره ملی رسانه‌ای ابوذر توسط هدایت پیرنیا، مستندساز توانمند و خلاق جیرفتی، موفقیتی ارزشمند و مایه مسرت و افتخار جامعه فرهنگی و هنری جنوب کرمان است.

وی با تجلیل از سال‌ها فعالیت حرفه‌ای و تلاش‌های خستگی‌ناپذیر این هنرمند متعهد افزود: این موفقیت ارزشمند، بار دیگر توانمندی و شایستگی هنرمندان جنوب کرمان را در عرصه ملی به اثبات رساند و نشان داد که استعدادهای این منطقه می‌توانند در بالاترین سطوح فرهنگی و هنری کشور بدرخشند.

رئیس سازمان بسیج رسانه استان کرمان با اشاره به اهمیت هنر مستندسازی در ثبت و انتقال تاریخ، فرهنگ و هویت بومی کشور تصریح کرد: مستندسازی تنها ثبت تصاویر نیست، بلکه روایتی ماندگار از فرهنگ، آیین‌ها، ظرفیت‌ها و ناگفته‌های یک سرزمین برای نسل‌های آینده است و هدایت پیرنیا با نگاه عمیق و هنرمندانه خود در این مسیر گام‌های ارزشمندی برداشته است.

سلطانی، ادامه داد: قاب‌بندی‌های چشم‌نواز، روایت‌های اصیل و نگاه دقیق و عمیق این هنرمند به زوایای کمتر دیده‌شده فرهنگ و آیین‌های جنوب کرمان، همواره تحسین‌برانگیز بوده و آثار او توانسته است بخشی از هویت فرهنگی این خطه را با زبانی اثرگذار به مخاطبان معرفی کند.

وی هدایت پیرنیا را از چهره‌های شاخص، باسابقه و توانمند عرصه مستندسازی عنوان کرد و گفت: این هنرمند در طول سال‌ها فعالیت حرفه‌ای، با تولید آثار فاخر و عمیق، در جشنواره‌ها و رویدادهای معتبر ملی خوش درخشیده و همواره در معرفی فرهنگ اصیل، تاریخ پرافتخار و ظرفیت‌های انسانی و فرهنگی جنوب کرمان نقش‌آفرین بوده است.

رئیس سازمان بسیج رسانه استان کرمان خاطرنشان کرد: کسب رتبه دوم کشوری در یازدهمین جشنواره ملی رسانه‌ای ابوذر، مهر تأییدی بر تجربه، تخصص و شایستگی این هنرمند در عرصه روایتگری تصویری و همچنین نشانه‌ای از توانمندی بالای هنرمندان جنوب کرمان در رقابت‌های ملی است.

سلطانی، با تأکید بر ظرفیت‌های فرهنگی و هنری هفت شهرستان جنوبی استان کرمان بیان کرد: جنوب کرمان سرشار از استعدادهای جوان، اندیشه‌های پویا و ظرفیت‌های ارزشمند فرهنگی و هنری است که اگر با حمایت، نگاه متعهدانه و فراهم کردن زمینه بروز استعدادها همراه شود، می‌تواند در بالاترین ترازهای فرهنگی و هنری کشور نقش‌آفرینی کند.

وی افزود: درخشش هنرمندان این خطه در رویدادهای ملی، تنها یک موفقیت فردی نیست، بلکه بازتابی از ظرفیت‌های گسترده فرهنگی جنوب کرمان است و می‌تواند زمینه‌ساز معرفی هرچه بیشتر توانمندی‌ها، هویت بومی و داشته‌های ارزشمند این منطقه در سطح کشور باشد.

رئیس سازمان بسیج رسانه استان کرمان در پایان گفت: موفقیت هدایت پیرنیا در جشنواره ملی ابوذر، نمونه‌ای از به ثمر نشستن استعدادهای ارزشمند جنوب کرمان است و امید می‌رود با استمرار حمایت از هنرمندان و فعالان فرهنگی، شاهد درخشش بیش از پیش نام کرمان و به‌ویژه جنوب استان در عرصه‌های ملی باشیم.