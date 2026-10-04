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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۸

توقف حفاری غیرمجاز در حوالی مسجد جامع محله انصار کوهبنان

توقف حفاری غیرمجاز در حوالی مسجد جامع محله انصار کوهبنان

کوهبنان- رئیس حوزه قضائی کوهبنان از شناسایی و دستگیری دو نفر در حین حفاری غیرمجاز در حوالی مسجد جامع محله انصار این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق کاظمی، یکشنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به شناسایی و دستگیری دو نفر در حین حفاری غیرمجاز در حوالی مسجد جامع محله انصار شهرستان کوهبنان گفت: متهمان در حال حفر چاهی به عمق حدود ۲۳ متر بودند که با ورود به‌ موقع دستگاه قضایی و انتظامی، دستگیر و با صدور قرار قانونی بازداشت شدند.

وی افزود: پس از دریافت گزارش اداره میراث فرهنگی شهرستان کوهبنان درباره حفاری غیرمجاز در حوالی مسجد جامع محله انصار، اقدامات قانونی لازم انجام و دستور قضایی برای پیگیری موضوع صادر شد.

وی ادامه داد: مأموران کلانتری ۱۱ امام رضا(ع) کوهبنان با انجام اقدامات لازم، دو متهم را در حین حفاری غیرمجاز و پیش از ادامه عملیات، دستگیر کردند.

کاظمی، گفت: متهمان پس از دستگیری مورد بازجویی قرار گرفتند و با صدور قرار قانونی، بازداشت شدند و پرونده برای ادامه روند قضایی در حال رسیدگی است.

وی، با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با حفاری‌های غیرمجاز تصریح کرد: با افرادی که با هدف کشف اموال تاریخی و فرهنگی در اماکن و محوطه‌های تاریخی و مذهبی، به‌ ویژه آثار ثبت‌ شده در فهرست آثار ملی، اقدام به حفاری کنند، بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.

این مقام قضایی حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگی را از مصادیق مهم حفظ حقوق عمومی دانست و بر ضرورت همکاری دستگاه‌های متولی و شهروندان در شناسایی و گزارش موارد مشکوک تأکید کرد.

گفتنی است حفاری غیرمجاز در محوطه‌های تاریخی و اماکن مذهبی جرم محسوب می‌شود و مرتکبان علاوه بر ضبط اشیای مکشوفه و آلات و ادوات حفاری، حسب قانون با مجازات‌های مقرر از جمله حبس مواجه خواهند شد.

کد مطلب 6967973

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