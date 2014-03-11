پایان ماراتن والیبالی برای رسیدن به فینال/ کاله حریف متین شد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین بازی تیم‌های کاله آمل و شهرداری ارومیه در مرحله نیمه‌نهایی رقابتهای لیگ برتر والیبال عصر امروز سه‌شنبه در سالن 12 هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد که در پایان تیم کاله آمل با برتری 3 بر 2 مقابل حریف خود به فینال این رقابتها راه یافت و حریف متین ورامین شد.

تیم کاله در ست‌های اول، سوم و پنجم به ترتیب 25 بر 23، 25 بر 21 و 16 بر 14 برنده شد و ست‌های دوم و چهارم را 29 بر 27 و 25 بر 23 واگذار کرد. دو تیم در دیدارهای قبل یک برد و یک شکست را در کارنامه داشتند.

پیش‌تر تیم متین ورامین با غلبه بر میزان خراسان رضوی فینالیست شده یود.