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۲۰ اسفند ۱۳۹۲، ۱۸:۰۰

نیمه نهایی لیگ برتر والیبال؛

پایان ماراتن والیبالی برای رسیدن به فینال/ کاله حریف متین شد

پایان ماراتن والیبالی برای رسیدن به فینال/ کاله حریف متین شد

تیم والیبال کاله آمل با غلبه بر شهرداری ارومیه در سومین بازی مرحله نیمه نهایی رقابتهای لیگ برتر حریف متین ورامین در فینال شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین بازی تیم‌های کاله آمل و شهرداری ارومیه در مرحله نیمه‌نهایی رقابتهای لیگ برتر والیبال عصر امروز سه‌شنبه در سالن 12 هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد که در پایان تیم کاله آمل با برتری 3 بر 2 مقابل حریف خود به فینال این رقابتها راه یافت و حریف متین ورامین شد.

تیم کاله در ست‌های اول، سوم و پنجم به ترتیب 25 بر 23، 25 بر 21 و 16 بر 14 برنده شد و ست‌های دوم و چهارم را 29 بر 27 و 25 بر 23 واگذار کرد. دو تیم در دیدارهای قبل یک برد و یک شکست را در کارنامه داشتند.

پیش‌تر تیم متین ورامین با غلبه بر میزان خراسان رضوی فینالیست شده یود.

کد مطلب 2254518

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