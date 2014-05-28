سید افتخارحسین نقوی مدیر شبکه «سچ تی‌وی» در کشور پاکستان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره رادیو و تلویزیون‌های اسلامی و شبکه‌های خبری پاکستان عنوان کرد: پاکستان 135 شبکه خبری دارد که همه آنها غیردولتی هستند البته بیشتر این شبکه ها لائیک هستند و غرب یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی در آنها به صورت پشت پرده سرمایه گذاری می کند و برنامه می‌سازد.

وی ادامه داد: البته در کشور پاکستان هیچ شبکه‌ای نمی تواند علیه اسلام و مسلمانان و حتی علیه ایران حرفی بزند اما به دلیل حمایت غرب از بسیاری از این شبکه ها آنها چندان به ارزش‌های اسلامی پایبند نیستند و شاید تنها چند شبکه باشند که ارزشها و سنت‌های اسلامی را رعایت می‌کنند که یکی از اینها همه شبکه «سچ تی وی »یکی از همین شبکه هاست که این ارزشها را رعایت می کند.

مدیر شبکه سچ تی وی درباره تبادل فرهنگی هنری بین ایران و پاکستان در حوزه رسانه ها گفت: مسلمانان پاکستان ارتباط تنگاتنگی با ایران دارند زیرا رشته ارتباطی آنها با ایران، اسلام است بخصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بیشترین تاثیر را این انقلاب در پاکستان گذاشت. هم اکنون پاکستانی ها شبکه سحر تی وی را می بینند و از بیانات رهبر معظم انقلاب که برای کل جهان اسلام است بهره برداری می کنند. همچنین زمانی که رئیس جمهور ایران به دیگر کشورها سفر می‌کند و از مواضع هسته‌ای ایران دفاع می کند مردم پاکستان از این مواضع دفاع می کنند.

وی ادامه داد: پاکستانی ها و ایرانی ها خود را از یک جان می دانند همچنان که همیشه از فلسطین و سوریه حمایت کرده‌ایم از مواضع ارزشی و انقلابی ایران هم دفاع می‌کنیم با این حال فکر می‌کنم باید یک گروه 5 یا 6 نفره از اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی از شبکه های رسانه‌ای پاکستان دیدن کنند تا برای این شبکه‌ها به تعاملات و اهداف متمرکزتری برسیم و به تدریج بتوانیم ارزش های اسلامی را وارد این شبکه ها کنیم که دشمن بیش از این از آنها استفاده نکند.

نقوی در پایان با اشاره به استفاده تبلیغاتی غرب از شبکه‌های اسلامی پاکستان خاطرنشان کرد: دشمن می‌خواهد فرهنگ غرب را در این شبکه‌ها پیاده کند مثل دوران قبل از انقلاب اسلامی که دشمن از رسانه‌های ایران استفاده می‌کرد. بنابراین باید با نوعی همفکری اجازه ندهیم که غرب پیش از این در رسانه های اسلامی سرمایه گذاری کند.

این فعال رسانه‌ای پاکستان مهمان اتحادیه رادیو و تلویزیو‌ن‌های اسلامی بود که شامگاه دیشب 6 خرداد در تهران به پایان رسید.