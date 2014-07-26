رضا قوامی تهیه کننده باسابقه سیمای کردی در آستانه پنجم مرداد سالگرد تاسیس این سیما به خبرنگار مهر گفت: رسالت سیمای کردی شبکه سحر، شناساندن ایران اسلامی به مخاطب کردزبان در سراسر دنیا به ویژه کردستان عراق است و در راه دستیابی به این رسالت مهم، توجه به ویژگیهای اقلیمی منطقه مخاطب و فرهنگ آنها از اهمیت فراوانی برخوردار است. به همین منظور در تهیه برنامههای سیمای کردی اتاق فکر داریم و در مورد فرهنگ مخاطب به مطالعه و تحقیق میپردازیم.
قوامی که از سال 1385 با تهیه برنامه «باران رحمت»، همکاری خود را با سیمای کردی شبکه سحر آغاز کرده است، افزود: مخاطبان به طور عام دارای نیازهای مشترک رسانهای از جمله خبری، سرگرمی، آموزشی، علمی و... هستند. در این راستا مخاطبان غیرایرانی با توجه به توقعی که از جمهوری اسلامی ایران به عنوان منادی اسلام دارند به دنبال پاسخ به نیازهای مذهبی خود در رسانههای کشورمان میگردند. بنابراین از مهمترین نیازهای مخاطب شبکه سحر، برنامههای مذهبی است. به این ترتیب شبکه سحر توانسته است با تولید و پخش برنامههای پاک امکان مناسبی برای همه اعضای خانوادههای کردزبان فراهم کند تا در جمع خانوادگی از برنامههای این شبکه استفاده کنند، چیزی که در مورد سایر رسانههای کردزبان دیده نمیشود.
وی که تهیه برنامههای زنده از جمله «دریچه»، «آسو»، «ایران در آینه هفته»، «مسابقه قرآنی» و برنامههای تولیدی همچون «مناسبتهای مذهبی سال» و «ویژه عید نوروز 89» و مدیریت دوبلاژ سریال تلویزیونی «نابرده رنج» به زبان کردی را در کارنامه کاری خود دارد، با تاکید بر آگاهی و اشراف تهیه کننده به مسایل حوزه مخاطب تصریح کرد: به عنوان تهیه کننده خود را ملزم میدانم برای شناسایی نیاز و سلیقه مخاطب به مطالعه در حوزههای اجتماعی و فرهنگی مخاطبان بپردازم و همواره در مورد فرهنگ، آداب و رسوم و سایر جنبههای اجتماعی و خانوادگی آنها اطلاعاتی کسب میکنم. همچنین به طور روزانه تمام سایتهای کردی را مرور میکنم تا در جریان تحولات کردستان عراق قرار گرفته و با آگاهی از این مسایل به طرح موضوعات مورد بررسی در برنامههای مربوطه بپردازم.
اولویتهای جهان اسلام همچون وحدت در «آسو»
تهیه کننده برنامه «مسابقه قرآنی» هدف از تهیه این برنامه را ترویج فرهنگ قرآنی و عمق بخشی به عقاید مذهبی کردها به ویژه در ماه مبارک رمضان عنوان کرد و گفت: سه سال از تهیه و پخش این برنامه میگذرد و همواره مورد لطف و حمایت مدیران شبکه بوده ایم. با توجه به بازخوردهای دریافتی از مخاطبان، طیف مخاطبان عام این برنامه از تلاوتهای قاریان برجسته و فضا و حال و هوای قرآنی برنامه بهره و استفاده میبرند. ضمن اینکه این برنامه مخاطبان و بهره برداران خاص هم دارد که شامل قاریان قرآنی و فعالان حوزههای قرآنی است که ارتباط بسیار خوبی با برنامه برقرار کرده و نظرات و نقدهای بسیار خوب و سازندهای به ما ارایه میدهند. همچنین آیات قرآنی هم در برنامه تلاوت میشود و ترجمه کردی آنها نیز به صورت زیرنویس ارایه میشود و به این ترتیب، اطلاعات مذهبی و قرآنی مخاطبان هم ارتقا پیدا میکند.
قوامی که چهار سال است تهیهکنندگی برنامه «آسو» را نیز بر عهده دارد درباره این برنامه اظهار کرد: «آسو» برنامهای گفتگومحور فرهنگی، اجتماعی و مذهبی است که مطابق سیاستهای رسانهای جمهوری اسلامی ایران به بررسی و انعکاس وقایع کردستان ایران و عراق میپردازد و اولویتهای موضوعی آن مهمترین اولویتهای جهان اسلام مانند وحدت، لزوم شناسایی عوامل تفرقه بین مذاهب و اقوام اسلامی و... است.
استقبال مردم از طرح مشکلات کردستان عراق
وی در ادامه به اقداماتی که برای جذب بیشتر مخاطب در این برنامه صورت میگیرد، اشاره کرد و افزود: معمولا برای تهیه گزارشهای مردمی با کارشناسان بومی منطقه و حوزه مخاطب گفتگو میشود تا مخاطب بهتر ارتباط برقرار کند و استقبال بیشتری صورت گیرد. همچنین در زمینهها و موضوعات غیرمذهبی، وقتی مشکلات و مسایل کردستان عراق را مطرح و بررسی میکنیم علاقه و رضایت بیشتری از سوی مخاطبان برون مرزی ابراز میشود.
این تهیهکننده در ادامه با تاکید بر جایگاه خوب سیمای کردی شبکه سحر در بین مخاطبان کردزبان داخل و خارج از کشور، خاطرنشان کرد: تلویزیون تعریف خاصی دارد و مطابق آن باید تمام نیازهای مخاطب از جمله خبری، سرگرمی، ورزشی، هنری را برآورده کند تا مخاطب به شبکه دیگری رجوع نکند که تاکنون به دلیل کمبود زمان پخش نتوانستهایم به این مهم دست پیدا کنیم و جای بسیاری از برنامهها از جمله ورزشی، هنری و ... در سیمای کردی خالی است. درحالی که چنانچه پخش سرویس کردی شبکه سحر 24 ساعته شود، میتوان به راحتی این محدودیتها را نیز پشت سر گذاشت.
امیدواریم بخش کردی شبکه سحر 24 ساعته شود
قوامی همچنین به اهمیت توجه به ترکیب جمعیتی جامعه مخاطب و زبان آنها اشاره کرد و افزود: اکثر مخاطبان هدف سیمای کردی شبکه سحر به زبان کرمانجی صحبت میکنند که امید است با افزایش زمان پخش و تبدیل شدن بخش کردی شبکه سحر به یک شبکه 24 ساعته، شاهد وضعیت بهتری باشیم و گویش کرمانجی نیز جایگاه مناسبی در برنامههای شبکه بیاید. در حال حاضر با توجه به اینکه بخش اعظم مخاطبان برون مرزی ما در عراق و ترکیه هستند به طوری که 25 میلیون نفر در ترکیه و 6 میلیون نفر در عراق به زبان کرمانجی صحبت میکنند، راه اندازی یک بخش خبری به زبان کرمانجی در دستور کار دست اندرکاران سیمای کردی قرار گرفت که امیدواریم به همین جا محدود نشود و بیش از پیش به آن توجه شود.
وی در پایان، 24 ساعته شدن سیمای کردی را موفقیتی قابل توجه برای شبکه سحر عنوان کرد و گفت: در این راستا باید بر تولید برنامههای متنوع تمرکز کنیم تا پاسخگوی همه نیازهای رسانهای مخاطبان باشیم و کارها فقط به تولید برنامههای گفتگو محور محدود نشود. در این زمینه پرداختن به موضوعاتی همچون فرهنگ عامیانه، ورزش، سرگرمی و تولید مستند از زندگی مردمان سرزمین مخاطب بسیار راهگشا خواهد بود که ظرفیتهای بی پایان در مناطق کردنشین ایران و کشورهای دیگر داشته و دست برنامه سازان شبکه در این زمینه بسیار باز و زمینهها برای آن کاملا آماده است.
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