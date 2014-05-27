انتقال چهار تروریست از سوریه به بیمارستهای رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، چهار تروریست مسلح پس از آنکه در جنگ با ارتش سوریه مجروح شدند، با کمک نظامیان صهیونیست به بیمارستان زیف در صفد در مناطق اشغالی 1948 با هدف درمان منتقل شدند تا پس از مداوای کامل بار دیگر برای ارتکاب اقدامات خشونت امیز علیه مردم سوریه وارد این کشور شوند.



روزنامه معاریو چاپ مناطق اشغالی از اقدام ارتش رژیم صهیونیستی در انتقال سه تروریست مجروح به بیمارستان زیف در صفد و درمان آنها در شب گذشته و انتقال یک تروریست مجروح دیگر در صبح امروز خبر داد.



این روزنامه از افزایش تعداد تروریستهایی که پس از مجروح شدن در سوریه برای انتقال به این بیمارستان رژیم صهیونیستی منتقل شده اند، به 300 نفر خبر داد، این در حالی است که تعداد تروریستهایی که در بیمارستانهای صهیونیستها مداوا شده اند، بیشتر از این تعداد هستند.



رژیم صهیونیستی همچنان به حمایتهای لجستیکی و نظامی از گروههای تروریستی مسلح در سوریه ادامه می دهد و بیمارستانهای زیادی را برای درمان مجروحان این گروهها از جمله بیمارستان احدث که مهمترین بیمارستان اراضی اشغالی است که مختص مقامات بلندپایه صهیونیست است که این مسئله اهتمام زیاد و حمایت گسترده رژیم صهیونیستی از تروریستها و سرکردگان آنها در سوریه را نشان می دهد.