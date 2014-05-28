به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات از دوشنبه در کاخ ورزش تاشکند آغاز شده که در جدول توزیع مدال‌ها دو تیم کره‌جنوبی و ایران در مکان‌های اول و دوم قرار دارند. کره‌ای‌ها تاکنون 5 نماینده از شش تکواندوکار خود را روی "شی هاپ چانگ" اعزام کرده‌اند که حاصل آن 3 طلا، یک برنز و 43 امتیاز بوده است.

"تائه هوون کیم" در وزن 54- کیلوگرم، "دائه هون لی" در وزن 63- کیلوگرم و "جانگ هون وون" در وزن 74- کیلوگرم سه نشان طلا کسب کردند. "جانگ مین چو" هم که در وزن 58- کیلوگرم به عاشورزاده باخت، در نهایت به مدال برنز دست یافت. ضمن اینکه "این چانگ جونگ" هم به اسبقی نتیجه را واگذار کرد و از دور مسابقات کنار رفت.

اما تیم ملی ایران به دو طلای عاشورزاده و اسبقی به همراه نقره علیرضا نصر آزادانی با 32 امتیاز در مکان دوم جدول ایستاده است.

در روز پایانی مبازرات اوزان ششم، هفتم و هشتم برگزار می‌شود که کره‌جنوبی تنها در وزن هشتم "جو چول هو" را به عنوان تنها بخت خود برای کسب مدال طلا در بخش مردان روی "شی هاپ چانگ" می‌فرستند. این سنگین وزن که طلای مسابقات جهانی 2011 را در کارنامه دارد، به احتمال فراوان دور دوم باید با مرتضی شیری مبارزه کند.

اما تیم ملی کشورمان که با فاصله 9 امتیازی از کره قرار دارد، علاوه بر شیری، خدابخش را در وزن 80- کیلوگرم و یوسف کرمی را در وزن 87- کیلوگرم به میدان خواهد فرستاد. دو نماینده‌ای که در جدول خود حریف کره‌ای ندارند و با کسب مدال طلا می‌توانند سند قهرمانی تیم ملی را امضاء کنند.

کره‌ای‌ها اگر طلای وزن هشتم را تصاحب کنند، کارشان در این دوره با 55 امتیاز به پایان خوهد رسید ولی تیم ایران که شانس کسب 3 مدال طلا در روز پایانی را دارد، اگر توسط کرمی و خدابخش به دو مدال طلا دست پیدا کند و شیری هم برنزی شود، می‌تواند در مجموع امتیازات از رقیب سنتی خود فاصله گرفته و برای سومین بار بعد از سال‌های 2008 و 2010 روی سکوی نخست آسیا بایستد. ضمن اینکه در یک موفقیت کم نظیر هر شش تکواندوکار اعزامی بخش مردان موفق به کسب مدال شده‌اند.

این دوره از مسابقات که از روز دوشنبه در تاشکند آغاز شده عصر امروز به پایان می‌رسد.