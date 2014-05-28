مقانلو بهترين مربي آسيا شد/ اسبقی بهترین تکواندوکار

به گزارش خبرنگار مهر، بيست و يكمين دوره مسابقات تكواندوی قهرمانی آسيا، از دوشنبه (5 خردادماه) به مدت 3 روز در سالن "كاخ ورزشی" تاشكند ازبكستان برگزار شد و تيم ملی ایران موفق به كسب 10 مدال رنگارنگ در این جام شد. در این مسابقات تيم ملي ايران موفق به كسب 3 طلا، 3 نقره و 4 برنز شد و در بخش مردان بر سكوی قهرمانی آسیا ايستاد.

در پايان اين رقابتها از سوي كميته برگزاري كننده مسابقات، بیژن مقانلو سرمربي تيم ملي تكواندو ایران، که در تمامی اوزان شاگردانش را روی سکو ایستادند، عنوان برترین مربي آسيا را بدست آورد. مغانلو با کمک‌های خود مهدی بی‌باک، پیام خانلرخانی و مهرداد یوسفی یکی از بهترین تیم‌های چند سال اخیر تکواندو ایران را راهی مسابقات قهرمانی آسیا کرد و مزد زحمات خود را نیز گرفت. همچنين بهنام اسبقی تکواندوکار وزن چهارم كشورمان كه در اين رقابتها موفق به كسب مدال طلا شده بود، به عنوان فنی‌ترین بازیکن آسیا معرفی شد.

بهنام اسبقی بهترین تکواندوکار آسیا

تیم 12 نفره ایران در بخش مردان و بانوان موفق به کسب 10 مدال رنگارنگ شد. برای تیم ملی کشورمان فرزان عاشورزاده، بهنام اسبقی و مهدی خدابخش سه مدال طلا، علیرضا نصر آزادانی، یوسف کرمی و اکرم خدابنده سه نشان نقره، مرتضی شیری، سوسن حاجی‌پور، فریده رشیدی و شکرانه ایزدی هم 4 مدال برنز کسب کردند.