تیم ملی تکواندو ایران قهرمان آسیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات با حضور تکواندوکارانی از 32 کشور از یکشنبه هفته جاری به مبزبانی ازبکستان در کاخ ورزش تاشکند آغاز شد. روز نخست این مسابقات به رقابتهای پومسه اختصاص داشت که تیم ملی کشورمان برای اولین بار با هدایت یک مربی ایرانی بالاتر از کره جنوبی ایستاد و قهرمان آسیا شد.

از روز دوشنبه هم رقابتهای بخش مبارزه آغاز شد در پایان تیم مردان تکواندو ایران با 3 طلا، دو نقره و یک برنز بعد از سالهای 2008 و 2010 برای سومین بار بالاتر از کره جنوبی ایستاد و جام قهرمانی را تصاحب کرد. در همان روز نخست مسابقات بخش مبارزه فرزان آشورزاده در وزن 58- کیلوگرم مردان به مدال طلا دست يافت و فریده رشیدی هم در وزن 49- کیلوگرم بانوان صاحب نشان برنز شد.

سه شنبه ششم خردادماه تیم ملی کشورمان در روز دوم این دوره از رقابتها 5 نماینده داشت که بهنام اسبقی به مدال طلا دست يافت. علیرضا نصر آزادانی نقره گرفت و سوسن حاجی پور هم به مدال برنز بسنده کرد. پریسا قربانی و پریسا فرشیدی هم از دستيابی به مدال بازماندند.

امروز چهارشنبه در روز پایانی این مسابقات تیم ملی تکواندو ایران پنج نماینده داشت که حاصل تلاش آنها 5 مدال رنگارنگ بود. مهدی خدابخش سومین عضو تیم مردان کشورمان در وزن 80- کیلوگرم دور نخست 15بر2 دیدار"چائو هو" از ماکائو را شکست داد. سپس نماینده یمن را ناک اوت کرد و در مرحله نیمه نهایی "رافائلوویچ" از کشور میزبان را 12بر3 از پیش رو برداشت و راهی بازی پایانی شد. خدابخش در جدال برای کسب مدال طلا "السیلا کروز" از فیلیپین را پیش رو داشت که با برتری 13 بر یک موفق به کسب نشان طلا شد.

در ادامه مسابقات روز چهارشنبه سرگروه تیم ملی در وزن 87- کیلوگرم برابر نماینده ازبکستان شکست خورد و به مدال نقره دست یافت. یوسف کرمی دور نخست استراحت داشت و سپس "وانگ" از چین را ناک اوت کرد و به بازی پایانی راه يافت. وی در جدال برای کسب مدال طلا به مصاف "بایکوزليف" از کشور میزبان رفت و در پایان با شکست به مدال نقره دست یافت.

تیم بانوان ایران با دو مدال نقره و سه برنز به کار خود در جام بیست و یکم پایان داد

مرتضی شیری در وزن 87+ کیلوگرم دور نخست استراحت داشت و سپس 8 بر 2 " الیاس الحیدری" از لبنان را شکست داد و در ادامه 6 بر3 مقابل "چو لهو جو" از کره جنوبی باخت و به نشان برنز دست پیدا کرد.

در بخش بانوان شکرانه ایزدی در وزن 67- کیلوگرم دور نخست استراحت داشت و سپس "لیو" از ماکائو را یک بر صفر شکست داد و در ادامه به کره جنوبی باخت و برنز گرفت. اکرم خدابنده هم در وزن 73+ کیلوگرم در اولین پیکار خود "نان وانگ" از ماکائو را 5 بر2 شکست داد و سپس "سوم داویان" از کامبوج را 5 بر 2 شکست داد و راهی بازی نهایی شد. وی در بازی پایانی 9 بر 6 به حریفی از چین باخت و به مدال نقره رسید.

بنابراین تیم 12 نفره ایران در بخش مردان و بانوان موفق به کسب 10 مدال رنگارنگ شد. برای تیم ملی کشورمان فرزان عاشورزاده ، بهنام اسبقی و مهدی خدابخش سه مدال طلا ، علیرضا نصر آزادانی و یوسف کرمی و اکرم خدابنده سه نشان نقره ، مرتضی شیری ، سوسن حاجی پور ، فریده رشیدی و شکرانه ایزدی هم 4 مدال برنز کسب کردند.