مصری ها برای انتخاب دیکتاتور پای صندوق های رای نرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، عمرو موسی دبیرکل سابق اتحادیه عرب در گفتگو با "سی.ان.ان" شبکه تلویزیونی آمریکا اظهار داشت: مصری ها برای انتخاب دیکتاتور به پای صندوقهای رای نرفتند بلکه به موجب قانون اساسی برای انتخاب رئیس جمهور در انتخابات شرکت کرده اند.

وی با بیان این مطلب افزود: مردم مصر خواهان امنیت و ثبات و پایان هرج و مرج در کشور هستند. برقراری امنیت اولویت نخست همه است و عبدالفتاح السیسی بیشترین شانس پیروزی در انتخابات را دارد و می تواند امنیت را به مصر بازگرداند.

عمرو موسی در بخش دیگر سخنان خود درباره خبرنگاران و روزنامه نگاران بازداشت شده در مصر به ویژه خبرنگاران الجزیره گفت: بازداشت این افراد اشتباه بود و برخی امور در آینده نیازمند بازنگری و اصلاح هستند.

انتخابات ریاست جمهوری مصر که از صبح روز دوشنبه آغاز شده بود قرار بود ساعت 10 شب گذشته به وقت محلی پایان یابد، اما برای سومین روز متوالی تمدید شد.

