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۷ خرداد ۱۳۹۳، ۱۴:۳۷

در خانه کشتی شماره یک؛

آزادکاران تیم ملی از روز 10 خردادماه به اردو می روند

آزادکاران تیم ملی از روز 10 خردادماه به اردو می روند

اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان از روز 10 خردادماه در خانه کشتی شماره یک تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که تا روز 20 خردادماه ادامه خواهد داشت به شرح زیر است:

57 کیلوگرم: حسن رحیمی(تهران) مهران رضا زاده(مازندران) مظاهر شربتی(گلستان) یاسر حیدرقلی نژاد (گلستان)
61 کیلوگرم: مسعود اسماعیل پور- بهنام احسان پور- آرش دنگسرکی(مازندران) حسن مرادقلی(تهران)
65 کیلوگرم: سیداحمد محمدی(مازندران)اصغرجبلی(گلستان) مهدی تقوی(مازندران)
70 کیلوگرم: مصطفی حسین خانی(تهران)سعید داداشپور- ایمان رحمانی زاده(مازندران) پیمان یار احمدی(لرستان)
74 کیلوگرم: عزت اله اکبری(مازندران) مرتضی رضایی قلعه(مازندران)علیرضا قاسمی(تهرن)
86 کیلوگرم: احسان لشگری (قزوین) میثم مصطفی جوکار (همدان) علیرضا کریمی (البرز) محمدحسین محمدیان(مازندران)
97 کیلوگرم: رضا یزدانی- حامد طالبی زرین کمر (مازندران) الیاس بختاری(تهران)
125 کیوگرم: کمیل قاسمی(مازندران)محمد رضا آذرشکیب(البرز)پزویز هادی(آ.شرقی)عبداله قمی(مازندران) سید رضا موسوی
مربیان: غلامرضا محمدی- علی اکبر دودانگه- رضا لایق – امیر توکلیان- یک مربی به معرفی هیات کشتی استان مازندران
پزشک : داود آزاد بخت
فیزیوتراپ: محمد کاظمی گرجی
سرپرست:علی بیات

کد مطلب 2300430

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