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۷ خرداد ۱۳۹۳، ۱۴:۲۳

از سوی حجت الاسلام محمدی گلپایگانی:

سلام و پیام رهبری به کنگره بین‌المللی چشمه آفتاب ابلاغ شد

سلام و پیام رهبری به کنگره بین‌المللی چشمه آفتاب ابلاغ شد

اراک خبرگزاری مهر: رئیس دفتر مقام معظم رهبری اظهار داشت: ابلاغ سلام مقام معظم رهبری به مردم شهر خمین و حضور در کنگره بین‌المللی چشمه آفتاب مهمترین هدف سفر وی به استان مرکزی است.

به گزارش خبرنگار مهر از اراک، حجت الاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی ظهر امروز با بیان این مطلب در کنگره بین المللی چشمه آفتاب در شهر خمین گفت: مقام معظم رهبری با اظهار خرسندی از برگزاری این کنگره بین‌المللی در زادگاه بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران از من خواسته تا شخصا ضمن حضور در این کنگره سلام ایشان را به مردم باصفای شهر خمین برسانم.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری افزود: امام خمینی و خاندان ایشان سرمایه ارزشمند نظام جمهوری اسلامی ایران هستند که برگزاری این کنگره کمک شایان توجهی به تبیین ابعاد شخصیتی پدر بزرگوار امام خمینی(ره) خواهد کرد.

جمعی از مردم شهر خمین بعد از سخنرانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری ضمن ادای احترام به مقام معظم رهبری از ایشان خواستند تا زمینه ملاقات ویژه مردم خمین با مقام معظم رهبری را فراهم کنند و سلام مردم این شهر را به رهبر معظم انقلاب برسانند.

کد مطلب 2300538

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