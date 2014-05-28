خمین کانون عزت، شرف و شهادت است/ خمین گهواره کودکی بنیانگذار انقلاب ایران

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی روز چهارشنبه با بیان این مطلب در کنگره بین المللی چشمه آفتاب افزود: شهرستان ها در طول 1200 سال گذشته همواره نقش موثری در خیزش های مردمی داشته و هر یک مشعل داران حرکت های انقلابی بوده اند.

وی با بیان اینکه استان مرکزی استانی عالم پرور است افزود: اگر شهر آمل شهر هزارسنگر است شهر خمین شهر 1100 شهید سرافراز انقلاب است.

آیت الله دری نجف آبادی با بیان اینکه خاندان خمینی دین خود را به اسلام ادا کرده اند گفت: امروز بر همه مراکز علمی، دانشگاه ها و حوزه های علمیه است تا با چاره اندیشی و پژوهش های علمی برای 100 سال بعد تدبیر کنند.

امام جمعه اراک در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل گفت: امام خمینی با قیام در راه خدا ثابت کرد وقتی کار برای خدا باشد موفقیت و پیروزی پشتوانه آن خواهد بود.

آیت الله دری نجف آبادی در ادامه با اشاره به قرار داشتن در آستانه ایام الله 15 خرداد گفت: امام وقتی در فررودین 42 آزاد شدند با قرائت روضه شهدای 15 خرداد از این روز به عنوان یوم الله یاد کرده و همواره دوست داشت در جمع شهدای این روز قرار بگیرد.

وی رحلت جانگداز امام راحل در 14 خرداد و همزمانی این واقعه با قیام 15خرداد را حکمت بزرگ خداوند برشمرد و گفت: همزمانی ایام رحلت بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران با شهادت شهدای خرداد همانند چیزی بود که ایشان می خواستند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک در ادامه از خاندان امام راحل(ره) به عنوان بیت فقاهت، مرجعیت، ولایت، عزت، کرامت و سربلندی یاد کرد و افزود: برگزاری کنگره بین اللملی چشمه آفتاب و تجلیل از مقام شامخ پدر بزرگوار امام راحل گام مهمی در راستای تکریم این خاندان بزرگ است.

پدر امام خمینی اسوه مجاهد فی سبیل الله بود

امام جمعه شهر خمین نیز در این کنگره با گرامیداشت یاد و خاطره پدر امام خمینی افزود: شهید مصطفی خمینی پدر بزرگوار امام راحل(ره) 5 شاخصه ویژه داشت که عالم ربانی، استاد حوزه، مجاهد فی سبیله الله، شهید فی سبیل الله و پدر مردی که دنیا را متحول کرد از جمله این ویژگی هاست.

حجت الاسلام سید علی حسینی افزود: حاج سید مصطفی خمین عالم بزرگ دینی بود که با هوش سرشار خویش توانست بعد از اتمام تحصیلات حوزوی زمین زمینه تاسیس حوزه علیمه شهر خمین را به منظور تربیت طلاب علمی در این شهر فراهم کند.

وی با تاکید بر ضرورت تجلیل از مقام شامخ علمای دینی در کشور گفت: علمای دینی وارثان خدا روی زمین اند که باید مورد تجلیل و تقدیر قرار بگیرند.

امام جمعه خمین در ادامه از برگزاری کنگره بین المللی چشمه آفتاب به عنوان گام نخست تجلیل از مقام شامخ علمای دینی در استان مرکزی یاد کرد و گفت: در این کنگره پژوهشگرانی از 11 کشور جهان اعم از سنگال، مراکش، ساحل عاج، سودان، بورکینافاسوف، نیجریه، چاد، یمن، عربستان و... حضور دارند.

خمین گهواره کودکی بنیانگذار انقلاب ایران است

فرماندار شهرستان خمین نیز در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران و پدر بزرگوار ایشان افزود: در طول زمان نوابغ بسیاری در حوزه علمی، سیاسی و.... پا به عرصه هستی گذاشته و در فراز و فرودهای روزگار به فراموشی سپرده می شوند که پدر بزرگوار امام راحل یکی از این نوابغ است.

ساداتی با بیان این که پدر امام خمینی یکی از شخصیت های تاریخ ساز کشورند گفت: متاسفانه این شخصیت والای سیاسی و دینی در سایه گذر زمان به فراموشی سپرده شده است.

وی با بیان این که این مرد بزرگ نقش بسزایی در راستای مقابله با ظلم و ستم داشته است افزود: نقش این مبارز در براشتن بیرق ظلم ستیزی خلاصه نمی شود و نقش وی در تربیت روح الله خمینی و به جریان انداختن بیداری اسلامی در قرن حاضر نیازمند توجه ویژه است.

فرماندار شهرستان خمین در ادامه با اشاره به موقعیت شهرستان خمین گفت: شهرستان خمین با 108 هزار نفر جمعیت دارای 2314 متر مربع وسعت است که در حد فاصل سه استان اصفهان، لرستان و مرکزی قرار گرفته و به عنوان یک شهرستان عالم خیز در کشور مطرح است.

ساداتی با اشاره به قابلیت ها و توانمندی های این شهرستان در بخشهای مختلف گفت: شهرستان خمین با توجه به پتانسیل های بسیار زیاد می تواند نقش موثری در تحقق اهداف سند توسعه 1404 استان داشته باشد.