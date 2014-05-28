عالمان دین با قلم، قدم و سخن خود مقابل استبداد داخل و استعمار خارجی ایستادگی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود علوی عصر چهارشنبه در کنگره بین المللی چشمه آفتاب در شهر خمین افزود: علما سعی کردند تا با کف دست قراردادن جان خویش در جهت عملیاتی کردن مفاهیم اسلامی جان فشانی کنند و این جان فشانی باعث شهادت آنها با لباسهای خونی در راه حق تعالی شد.

وی اضافه کرد: تقدیر از علمای اسلام تقدیر از اسلام است چراکه به فرموده امام راحل آخوند یعنی اسلام و علمای اسلام همواره با چشم پوشی از همه چیز سعی کردند تا دین خود را پررنگ تر در جامعه تبیین کنند.

حجت الاسلام علوی ادامه داد: کم نیستند کسانی که جان خود را فدای حرکت اصلاحی در میان امت اسلامی کردند کسانی مثل شهید اول، شهید ثانی و شهدای دیگری که امروزه در سایه بی توجهی ها گمنام شده اند.

وی با بیان اینکه شهید مصطفی خمینی پدر امام خمینی(ره) از جمله شهدای اسلام است اظهارداشت: مظلومیت و گمنامی شهید مصطفی خمینی بر همه مشهود بوده و خوشحالیم امروز با همت جمعی از دوستداران امام راحل در خمین گام موثری در جهت زدودن این سایه گمنامی از چهره این شهید بزرگوار زدوده شود.

کارنامه درخشان علمای اسلام در ایران اسلامی

وزیر اطلاعات در ادامه با اشاره به کارنامه درخشان علمای اسلام در ایران اسلامی افزود: این کارنامه هم حرمت این بزرگان را بالا می برد و هم زمینه ای فراهم می کند تا مردم ما با تفکر عمیق در ابعاد وجودی این شهداء در راستای تداوم راه شان تلاش کنند.

وی با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی تنها مبتنی بر خون شهدایی که سالهای 56-57 به زمین ریخته شد نیست تصریح کرد: اندکی تعمق در تاریخ انقلاب نشان می دهد این خط سرخ از کربلا شروع شده تا به امروز استمرار داشته، خط سرخی که بخش قالب توجهی از آن از خون علما و روحانیون به یادگار مانده است.

راهی که علماء در پاسخ به ندای اهل بیت(ع) پیمودند بر هیچ کس پوشیده نیست

حجت الاسلام علوی با اشاره به نقش علماء در تبیین ارزشهای اسلام گفت: کتابخانه شیعه بارورترین کتابخانه علمی در جهان است و راهی که علماء در پاسخ به ندای اهل بیت(ع) پیمودند و خطراتی که برای بارنشستن مکتب اهل بیت(ع) به جان خریدند بر هیچ کس پوشیده نیست.

وی با بیان اینکه شهید مدرس تنهای تنها در برابر خفقان رضاخانی ایستاد و استبداد رضاخانی را به چالش کشید تصریح کرد: امام خمینی(ره) نیز در یک شرایط یاس آور برای نیروهای مبارز آن زمان به تنهایی فریاد آزادی خواهی را بلند کرد و ثابت کرد فریاد تنهای علماء نیز راه پیروزی را برای مردم ایران می پیماید.

وی با تاکید بر اینکه روح بزرگ و سیره پاک حضرت امام خمینی رمز پیروزی انقلاب بود اظهار داشت: پدر امام خمینی و شخص امام از مصادیق زیبای " وَ وَالِدٍ وَ مَا وَلَدَ" سوره مبارک بلد است.

گفتنی است کنگره بین المللی چشمه افتاب طی دو روز- هفتم و هشتم خرداد ماه-در بزرگداشت پدر امام خمینی(ره) آیت الله سیدمصطفی موسوی خمینی در مصلای شهر خمین با حضور برخی از مسئولان کشوری و استان مرکزی در حال برگزاری است.