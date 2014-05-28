نقش جریان مقاومت در مبارزه با تروریسم/ چشم انداز بحران سوریه پس از برگزاری انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سوریه در کشورمان، خبرنگار مهر با حضور در سفارت دمشق در تهران و پای صندوقهای رأی گیری مصاحبه ای را با "عدنان محمود" سفیر سوریه در تهران انجام داده است که مشروح آن به شرح زیر است.

سفیر سوریه درباره این سئوال که چه تعداد سوری در ایران حضور دارند؟ اظهار داشت : حدود 1000 تا 1500 سوری در ایران حضور دارند که بیشتر آنها را جوانانی تشکیل می دهند که هم اکنون در دانشگاههای جمهوری اسلامی ایران مشغول به تحصیل هستند.

وی در پاسخ به این سئوال که انتخابات ریاست جمهوری حاوی چه پیامی برای کشورهای حامی تروریستها در سوریه است؟ خاطر نشان کرد : در ابتدا باید بگویم که انتخابات ریاست جمهوری سوریه که امروز در سفارت سوریه برگزار می شود، انتخاباتی چند حزبی است و به شکل کاملا آزاد و شفاف در حال برگزاری است.

سوریهای مقیم ایران از استانهای مختلف این کشور امروز به سفارت آمده اند تا آرای خود را به داخل صندوقهای رأی گیری بیندازند و خواست و اراده خود را از طریق صندوقهای رأی گیری با آزادی کامل و شفافیت به منصه ظهور برسانند.

وی خاطر نشان کرد: برگزاری این انتخابات نشانگر تحقق اراده مردم سوریه است که با مشارکت در رأی گیری به یکی از سه نامزد موجود و با آگاهی کامل از برنامه های انتخاباتی آنها رأی می دهند برنامه هایی که بر مبنای بازسازی سوریه و آنچه در جنگ با تکفیریهایی که از سوی برخی کشورهای منطقه ای و بین المللی حمایت می شوند، از طریق رسانه های جمعی به اطلاع شهروندان داخل و خارج سوریه رسیده است.

سفیر سوریه در تهران تصریح کرد: انتخابات ریاست جمهوری سوریه حاوی یک پیام مهم است که بر پیروزی اراده مردم از طریق دفاع از حاکمیت ملت سوریه و جنگ با تروریسم تکفیری که خطری برای سوریه و منطقه محسوب می شود، تأکید دارد.

چرا برخی کشورها که داعیه دموکراسی دارند از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سوریه ممانعت به عمل آمده است؟ سفیر سوریه در پاسخ به این سئوال مهر تاکید کرد شکی نیست که کشورهای غربی که با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در داخل خاک خود مخالفت می کنند، همان کسانی هستند که از تروریسم و اقدامات تروریستی در سوریه حمایت می کنند و برای اراده، خواست و آزادی مردم که از طریق صندوقهای رأی گیری محقق خواهد شد هیچ احترامی قائل نیستند و با توجه به پیشینه تاریخی این کشورها، باید بگویم که این کشورها نهادهایی بودند که بر پایه زور و خشونت و استعمار بنا شده اند و با زیر پا گذاشتن مسائل اخلاقی و انسانی از اراده و خواست مردم سوء استفاده می کنند.

محمود در پاسخ به این سئوال که با توجه به شرایط امنیتی موجود در سوریه آیا فکر می کنید که این انتخابات به خوبی برگزار خواهد شد؟ گفت البته وجود تروریسم در مناطق مختلف سوریه چالشها و مشکلاتی را بر سر راه برگزاری انتخابات به وجود آورده است با اینحال دولت زیرساختهای لازم را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فراهم کرده است و در همین راستا نهادهای دولتی و دادگاه عالی قانون گزاری نیز تلاش خود را برای فراهم کردن شرایط لازم به منظور هر چه بهتر برگزار شدن انتخابات به کار می بندند و باید بگویم زمانی که ما در مقام مقایسه، وضعیت کنونی سوریه را با برخی کشورهایی که پیشتر انتخابات مشابه در آنها برگزار شده مقایسه می کنیم متوجه می شویم که وضعیت سوریه بهتر از این کشورها است.

وی در ادامه افزود: دولت سوریه کاملا عزم خود را جزم کرده که شرایط لازم را برای تحقق آزادی کامل و دموکراسی فراهم کرده و این انتخابات را به سرانجام برساند.

محمود همچنین اظهار داشت که در شرایط کنونی، پایداری مردم سوریه بیش از پیش شده و دولت درصدد است تا با همراهی و کمک مردم، امنیت و ثبات را در سوریه برقرار کرده و تروریسم را در این کشور ریشه کن کند.

سفیر سوریه در ایران همچنین با اشاره به نقش مقاومت در جنگ با تروریسم اظهار داشت:در این مرحله نقش جریان مقاومت در منطقه و سوریه پر رنگ شده و تلاشهای ما برای مبارزه با تروریسم باعث افزایش هماهنگیها و ارتباط یا جریان مقاومت شده است.

محمود در پاسخ به این سئوال مهر که چشم انداز آینده سوریه پس از این انتخابات را چگونه ارزیابی می کنید؟ گفت سوریه پس از این انتخابات قوی تر از پیش خواهد شد و حتی در عرصه میدانی و مبارزه با تروریسم نیز به دنبال موفقیتهای قبلی، دستاوردهای جدیدی نیز به دست خواهیم آورد.

وی در پایان با اشاره به نقش ایران در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران تصریح کرد: میان دمشق و تهران همواره ارتباط وجود داشته است و ایران همواره به خواست مردم سوریه در تحقق دموکراسی احترام گذاشته است.

وی همچنین از مقامات ایران در هرچه بهتر برگزار شدن انتخابات ریاست جمهوری سوریه قدردانی کرد.