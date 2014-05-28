تقدیر از همکاری و نقش موثر ایران در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، انتخابات ریاست جمهوری سوریه در ایران از ساعت 7 صبح امروز در سفارت سوریه آغاز شد و تا ساعت 19 امروز ادامه خواهد داشت.

عدنان محمود سفیر سوریه در تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد حدود 1500 نفر از سوریهای واجد شرایط در انتخابات امروز شرکت می کنند.

وی از همکاری صمیمانه جمهوری اسلامی ایران در راه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برای شهروندان سوری مقیم تهران تقدیر و تشکر کرد.



سفیر سوریه در تهران تاکید کرد همواره همکاری و هماهنگی میان سوریه و جمهوری اسلامی ایران وجود داشته و دارد.

وی خاطر نشان کرد ایران نقش فعال و موثری در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برای سوریهای مقیم این کشور داشته است.

به گفته وی، دو صندوق اخذ رای در محل سفارت سوریه در تهران مستقر شده است.

سفیر سوریه، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را یک دستاورد ملی و بزرگ برای مردم این کشور دانست که همچنان از دولت و ارتش در جنگ با تروریسم حمایت می کنند تا امنیت و ثبات هر چه زودتر به جای جای سوریه بازگردد

سفارت سوریه پیشتر تدابیر لازم و تمام مقدمات را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سوریه و رای گیری از شهروندان سوری مقیم تهران به عمل آورده بود.

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در محل سفارت سوریه در تهران، سوریهای مقیم کشورمان با شور و اشتیاق زیادی برای انداختن رای خود به صندوق در این مکان حاضر شده اند.

البته برخی منابع سفارت سوریه اعلام کردند پنج هزار سوری در ایران حضور دارند که بیشتر آنها قشر جوان و دانشجو هستند.