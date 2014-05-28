وزیر ورزش قهرمانی تیم ملی تکواندو در آسیا را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان متن این پیام به شرح ذیل است:

همانا ورزشکاری، مجموعه ای از اخلاق، روح پهلوانی و تندرستی است که شما دلاور مردان ایران زمین در رشته تکواندو به درستی آنرا در میدانی به بزرگی قاره کهن "اسیا " مقتدرانه به نمایش گذاشتید. کسب عنوان نخست مسابقات تکواندو قهرمانی آسیا و افزودن برگی دیگر بر کارنامه افتخارات ملت سربلند ایران اسلامی را شاد باش و استمرار این پیروزی ها توسط قهرمانان و ورزشکاران کشورمان در تمامی رشته های ورزشی را از خداوند سبحان خواهانیم.

