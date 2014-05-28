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۷ خرداد ۱۳۹۳، ۱۸:۰۶

وزیر ورزش قهرمانی تیم ملی تکواندو در آسیا را تبریک گفت

وزیر ورزش قهرمانی تیم ملی تکواندو در آسیا را تبریک گفت

وزارت ورزش و جوانان به مناسبت قهرمانی تیم ملی تکواندو مردان در مسابقات قهرمانی آسیا - ازبکستان پیام تبریکی را برای جامعه ورزش و تکواندو کاران کشورمان صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان  متن این پیام به شرح ذیل است:

همانا ورزشکاری، مجموعه ای از اخلاق، روح پهلوانی و تندرستی  است که شما دلاور مردان ایران زمین در رشته تکواندو به درستی آنرا در میدانی به بزرگی قاره کهن  "اسیا " مقتدرانه به نمایش گذاشتید.  کسب عنوان نخست مسابقات تکواندو قهرمانی آسیا و افزودن برگی دیگر بر کارنامه افتخارات ملت سربلند ایران اسلامی را شاد باش  و استمرار این پیروزی ها توسط قهرمانان و ورزشکاران کشورمان در تمامی رشته های ورزشی را از خداوند سبحان خواهانیم.
 

کد مطلب 2300813

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