  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۹ خرداد ۱۳۹۳، ۰:۲۴

گزارشی از آخرین تمرین تیم ملی در اتریش؛

غیبت 4 بازیکن به دلیل مصدومیت و صحبت‌های کی‌روش با بازیکنان

غیبت 4 بازیکن به دلیل مصدومیت و صحبت‌های کی‌روش با بازیکنان

آخرین تمرین تیم ملی فوتبال ایران در اردوی آماده‌سازی اتریش امروز درحالی برگزار شد که 4 بازیکن در این تمرین حضور نداشتند. البته طبق اعلام کادرپزشکی تیم ملی، مصدومیت این بازیکنان جدی نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، بازیکنان تیم ملی آخرین تمرین آماده‌سازی خود در اردوی اتریش و پیش از دیدار با آنگولا را عصر امروز به مدت 90 دقیقه در باشگاه اشتگلزباخ انجام دادند. در تمرین امروز که بنا به تشخیص کادر پزشکی تیم ملی سیدجلال حسینی، خسرو حیدری، مهرداد پولادی و آندرانيک تیموریان حضور نداشتند، سایر بازیکنان تمرین‌های خود را پیگیری کردند.

البته بنا بر اعلام قبلی سایت فدراسیون فوتبال و اعلام نظر کادر پزشکی، مشکل اين بازیکنان جدی نبوده و کادر پزشکی تیم ملی تنها به دلیل اطمینان از وضعیت آنها تصمصیم گرفته اين بازیکنان به مدت دو روز استراحت کرده و تمرینات مخصوص خود را پيگيری کنند.

در ابتدای تمرین امروز، کارلوس کی‌روش سرمربی تیم ملی دقایقی با بازیکنان صحبت کرد و پس از آن بازیکنان تمرینات ابتدایی و هر روزه خود را زیر نظر مربیان بدنسازی انجام داده و پس از آن به زمین اصلی باشگاه آمده و تمرینات خود را انجام دادند.

تیم ملی کشورمان ساعت 16:30 دقیقه فردا جمعه به مصاف آنگولا می‌رود. این سومین و آخرین دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران در اردوی آماده‌سازی اتریش است.

کد مطلب 2301352

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها