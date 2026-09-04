به گزارش خبرنگار مهر، بررسی دمای ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان فارس نشان می‌دهد کمترین دمای هوا طی شبانه‌روز گذشته در دشت نمدان به ۶.۶ درجه سانتی‌گراد رسیده و این منطقه خنک‌ترین نقطه استان بوده است.

بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی، کوره نیز با ثبت کمترین دمای ۲۷ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین نقطه فارس در این بازه زمانی بوده است.

همچنین میانگین کمترین دمای ثبت‌شده در استان فارس ۱۹.۶ درجه سانتی‌گراد اعلام شده و کمترین دمای هوای شیراز نیز طی شبانه‌روز گذشته به ۱۵.۸ درجه سانتی‌گراد رسیده است.

پس از دشت نمدان، خسرو شیرین با ۱۰.۱، پاسارگاد با ۱۰.۷ و صفاشهر با ۱۱.۱ درجه سانتی‌گراد، از جمله خنک‌ترین نقاط استان فارس بودند.