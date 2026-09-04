به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور، سیدمحمد بطحایی، در جمع سمنهای فعال در جنگ رمضان، که به میزبانی جامعه معلولان ایران برگزار شد، با هشدار نسبت به پدیده «دوقطبیسازی اجتماعی» که میتواند موجب تضعیف انسجام کشور شود، تصریح کرد: تشکلهای مردمنهاد به عنوان حلقههای میانی، میتوانند با ایفای نقش میانجیگری، ایجاد فضای گفتوگو و کاهش فاصلهها میان گروههای مختلف، از تبدیل تفاوتهای نگرشی به شکافهای اجتماعی جلوگیری کنند.
وی با اشاره به رویکرد جدید دولت چهاردهم در قبال حوزه مدنی، اظهار داشت: تغییر نقش سازمان امور اجتماعی از «ناظر» به «خادم و تسهیلگر» برای رفع موانع فعالیت تشکلها مأموریت ما است.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، با بیان اینکه اولویت اصلی، کاهش چشمگیر زمان صدور مجوزها است تا سمنها با سرعت و سهولت بیشتری وارد عرصههای خدمت شوند، تاکید کرد: تشکلها برای حفظ پویایی و چابکی، باید از الگوبرداری صرف از ساختارهای اداری و گرفتار شدن در چرخه بروکراسی پرهیز کنند.
بطحایی با یادآوری نقشآفرینی درخشان تشکلها در ایام بحرانها و جنگها، خاطرنشان کرد: توانمندی سمنها در رسیدن به صدای مظلومان و ایجاد همدلی در جامعه، نشاندهنده قدرت واقعی سرمایه اجتماعی است.
وی تأکید کرد: هرچه میدان حضور مسئولانه مردم گستردهتر شود، ظرفیت جامعه برای عبور از بحرانها و مقابله با تهدیدات، افزایش خواهد یافت.
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