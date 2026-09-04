به گزارش خبرنگار مهر، ثریا نوید صبح جمعه در حاشیه نخستین جشنواره استانی زغال‌اخته و سماق ارسباران در تبریز، از غرفه‌های برپا شده در عمارت کلاه‌فرنگی بازدید کرد.

وی در جریان این بازدید با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه ارسباران در تولید محصولات باغی، به‌ویژه سماق و زغال‌اخته، بر ضرورت توجه جدی به فرآوری، بسته‌بندی، برندسازی و توسعه بازار این محصولات تأکید کرد.

نوید گفت: ایجاد زنجیره ارزش برای محصولات کشاورزی می‌تواند ضمن افزایش ارزش افزوده و درآمد تولیدکنندگان، زمینه اشتغال جوانان و حضور مؤثرتر نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش کشاورزی را فراهم کند.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور جوانان و نخبگان همچنین با حضور در غرفه دو شرکت دانش‌بنیان فعال در زمینه تولید نهال سماق و زغال‌اخته به روش کشت بافت، از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها، فعالیت‌ها و دستاوردهای فناورانه این شرکت‌ها قرار گرفت.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین در توسعه باغبانی اظهار کرد: بهره‌گیری از روش‌های علمی و دانش‌بنیان در تولید نهال‌های سالم، اصیل و باکیفیت می‌تواند به افزایش بهره‌وری، توسعه سطح زیرکشت و ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی کمک کند.

نوید افزود: توسعه فناوری در بخش کشاورزی همچنین می‌تواند زمینه‌ساز تقویت پایه‌های تولید پایدار و افزایش توان رقابتی محصولات منطقه در بازارهای داخلی و خارجی باشد.

وی بر حمایت از جوانان، نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان برای ورود به عرصه‌های نوین کشاورزی تأکید کرد و گفت: ایجاد پیوند مؤثر میان دانش، فناوری و تولید، یکی از الزامات توسعه پایدار بخش کشاورزی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های مناطق مستعدی همچون ارسباران است.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور جوانان و نخبگان همچنین بر ضرورت حرکت از تولید خام محصولات کشاورزی به سمت فرآوری و ایجاد محصولات با ارزش افزوده بیشتر تأکید کرد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی را عاملی مهم در افزایش درآمد تولیدکنندگان و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید دانست.

نخستین جشنواره استانی زغال‌اخته و سماق ارسباران با هدف معرفی ظرفیت‌های تولیدی، اقتصادی و گردشگری منطقه، حمایت از تولیدکنندگان و توسعه بازار این محصولات در عمارت کلاه‌فرنگی تبریز برگزار شد.